„Abschottung darf nicht voranschreiten“

Donald Trump oder Joe Biden? Diese Frage blieb am Mittwoch bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Aus der Wirtschaft in unserer Region war aber ein deutlicher Wunsch zu hören: Egal, wie der künftige Präsident der USA heißt, wichtig seien stabile und verlässliche Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und Deutschland.

So hieß es zum Beispiel aus der Wolfsburger VW-Zentrale: „Unabhängig von dem finalen Wahlausgang setzt der Volkswagen-Konzern auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der dann gewählten US-Administration. Für den zukünftigen Präsidenten wird es eine wichtige Aufgabe sein, gleichermaßen den Klimaschutz auszubauen wie auch Wirtschaftswachstum und Beschäftigung insbesondere vor dem Hintergrund der pandemie-bedingten Unsicherheiten auf beiden Seiten des Atlantiks zu sichern.“

Für VW und insbesondere die Konzerntöchter Audi und Porsche sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt. Die Marke VW hat dort allerdings mit Blick auf die Marktanteile immer noch Nachholbedarf. In Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee betreibt der Autobauer ein Fahrzeugwerk.

„Wahl hat große Bedeutung für unsere regionale Wirtschaft“

Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig. Foto: IHK

Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Braunschweig, sagte unserer Zeitung: „Der Ausgang der Wahl in den USA hat auch für unsere regionale Wirtschaft eine große Bedeutung. Viele unserer Mitgliedsunternehmen sind vom Geschäft mit den USA mittelbar oder unmittelbar abhängig.“

Bleibe Trump US-Präsident, gelte es, „die Abschottung des US-amerikanischen Marktes und die Auswirkungen auf den internationalen Handel nicht noch weiter voranschreiten zu lassen und weitere protektionistische Maßnahmen zu verhindern“. In einer zweiten Amtszeit Trumps müsse das Ziel angestrebt werden, „wieder zu offeneren und ausgeglicheneren Handelsaktivitäten zu kommen“.

Dieses Ziel müsse auch bei einem Wahlsieg Bidens verfolgt werden. In diesem Fall müssten Gespräche aufgenommen werden, um die Abschottung des US-amerikanischen Marktes und die Auswirkungen auf den internationalen Handel zu verringern, sagte Löbermann.

Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg Foto: IHK

Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, sagte: „Wir erwarten, dass die US-Regierung mit ihrer Wirtschaftspolitik an die bestehenden guten transatlantischen Beziehungen anknüpft.“ Zwar habe Trumps „America First“-Politik auch das deutsch-amerikanische Verhältnis belastet, nichtsdestotrotz seien die USA weiterhin der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Produkte außerhalb Europas.

Zeinert: „Der Warenaustausch zwischen Niedersachsen und Amerika ist zuletzt trotz der weltwirtschaftlichen Herausforderungen weiter gestiegen: Die Lieferungen aus Niedersachsen beliefen sich auf rund sechs Milliarden Euro, während Waren im Wert von vier Milliarden Euro importiert wurden. Um es ganz klar zu sagen: Die engen deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen schaffen Arbeitsplätze und Wohlstand hierzulande und in den USA. Das sind Tatsachen, vor denen kein US-Präsident die Augen verschließen kann und sollte.“

Dirk Bode, Vorstandsvorsitzender der FME AG. Foto: FME AG

Deutlich größere Auswirkungen der US-Wahl seien hingegen für das politische Klima innerhalb der USA aber auch in der internationalen Politik zu erwarten. „Gewinnt Trump die Wahl, wird er seinen politischen Kurs noch konsequenterer verfolgen und das Land noch tiefer spalten“, sagte Bode. Das könne er noch rücksichtsloser tun, weil seine Präsidentschaft ohnehin nach der zweiten Amtszeit ende. „Trump hat nichts zu verlieren.“ Bode befürchtet in diesem Fall weitere Schäden für die politische Kultur und die Diskussionskultur. „Trump richtet Schaden auch bei uns an, weil ihm die Wahrheit nicht so wichtig ist.“

Sollte dagegen Biden als Sieger aus der US-Wahl hervorgehen, dann könne dies einen Wandel einleiten. Bode: „In diesem Fall hätte ich die Hoffnung, dass Biden die USA wieder stärker eint, sich zum Klimaschutzabkommen von Paris bekennt, die Handelskonflikte beilegt und die Schärfe aus dem politischen Ton nimmt.“ Nur in einem Punkt wünscht sich Bode eine Fortsetzung der Strategie Trumps: „Unter Einbeziehung Europas muss es klare Kante gegen China geben, wenn es um das Kopieren von geistigem Eigentum und Patenten gibt.“

Bode ist nach eigenen Angaben überrascht von dem engen Kopf-an-Kopf-Rennen in der US-Wahl. „Ich hatte erwartet, dass die Folgen der Corona-Pandemie stärker zu Lasten Trumps gehen.“ Gleichwohl gelte: „Egal, wie es ausgeht, wir müssen das Wahlergebnis in Europa akzeptieren. Das ist Demokratie.“