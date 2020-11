Navistar soll 13. VW-Marke werden

Nun also doch: Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton und der US-Lkw-Bauer Navistar kommen einem Zusammenschluss näher. Stimmen die Navistar-Aktionäre zu, dann soll das US-Unternehmen Mitte nächsten Jahres unter das Traton-Dach schlüpfen. Zwischen beiden Unternehmen sei ein bindender Zusammenschlussvertrag geschlossen worden. Das teilte Traton am Samstagabend mit. Der VW-Konzern würde damit um eine Marke auf dann 13 wachsen – vorausgesetzt die VW-Struktur verändert sich bis dahin nicht.

Traton stockt Angebot auf

Bislang hält Traton nach eigenen Angaben 16,7 Prozent der Navistar-Stammaktien. Die noch ausstehenden Stammaktien, die mit einem Stimmrecht versehen sind, sollen nun zum Preis von je 44,50 Dollar – 37,48 Euro – erworben werden. Das Geld dafür kommt vom Mutterkonzern VW, der dafür 3,7 Milliarden Dollar – 3,12 Milliarden Euro – bereitstellt. Dem nun vereinbarten Zusammenschluss war ein wochenlanges Feilschen vorangegangen, das Anfangsgebot von Traton lag bei 35 Dollar je Navistar-Stammaktie.

Navistar soll Tür zu Nordamerika öffnen

Mit der Übernahme von Navistar will Traton Fuß fassen auf dem großen und damit wichtigen nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt. Ziel von Traton ist es, weltweit zu den ganz großen Anbietern schwerer Nutzfahrzeuge zu gehören. Bisher gehören zu Traton der deutsche Hersteller MAN, der ein Werk in Salzgitter unterhält, der schwedische Hersteller Scania sowie Volkswagen Caminhões e Ônibus in Brasilien. Bereits seit 2016 ist VW an Navistar beteiligt, seit 2017 arbeiten beide Unternehmen zusammen – etwa im Einkauf.

Stellenabbau bei MAN

Um Traton gab es in jüngerer Vergangenheit viel Unruhe. Zunächst wurde Vorstandschef Andreas Renschler im Sommer vom damaligen VW-Produktionsvorstand Andreas Tostmann abgelöst. Zudem verfolgt Traton ehrgeizige Sparpläne, von denen unter anderem MAN betroffen ist. 9500 der knapp 38.000 MAN-Arbeitsplätze sollen abgebaut werden. In Salzgitter sind 1400 der etwa 2500 Stellen bedroht, sollte die Komponenten-Fertigung tatsächlich verlagert werden. Betriebsrat und IG Metall sehen dadurch den gesamten Standort gefährdet.

„Meilenstein für Volkswagen“

VW-Personalvorstand Gunnar Kilian, der zudem verantwortlich für den Geschäftsbereich „Truck & Bus“ ist, sagte zur geplanten Navistar-Übernahme: „Diese Vereinbarung untermauert unser starkes strategisches Engagement, unser Wachstum auch im anhaltend herausfordernden Wirtschaftsklima weiter voranzutreiben, und ist damit ein wichtiger Meilenstein für Volkswagen.“ Die Übernahme von Navistar werde die Position von Traton in Nordamerika „als einem der größten und profitabelsten Märkte für schwere Lkw deutlich stärken“. Kilian: „Gemeinsam können die Unternehmen ihre Größe und Reichweite in Schlüsselmärkten erhöhen sowie weitere Synergien erzielen.“

Veränderungen in Konzernstruktur möglich

Traton ist erst 2018 aus der damaligen VW Truck & Bus entstanden und wurde im Januar 2019 an die Börse gebracht. VW ist mit einer Beteiligung von 89,72 Prozent dominierender Traton-Aktionär. Wird Navistar übernommen, wäre dies die 13. Fahrzeugmarke im Konzern. Gut möglich aber, dass sich die Konzernstruktur bis zur geplanten Navistar-Übernahme Mitte nächsten Jahres noch verändert. So kursieren immer wieder Gerüchte durch Wolfsburg, dass sich der Autobauer von Ducati, Lamborghini oder Bugatti trennen möchte und könnte. Finanzvorstand Frank Witter sagte Ende Oktober bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale: „Die Portfolio-Bereinigung ist nicht abgeschlossen. Der Vorstand hat die ein oder andere Idee.“