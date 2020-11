Seit Jahren hat Amazon seinen Einstieg in den Arzneimittelmarkt vorbereitet – jetzt ist es soweit: Kunden in den USA können in Zukunft über den neuen Service „Amazon Pharmacy“ verschreibungspflichtige Medikamente bestellen. Das verkündete Amazon am Dienstag in Seattle.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder