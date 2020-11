Bund und Länder uneins über Hotelübernachtungen an Weihnachten

Über die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung, die vom vom 1. Dezember an gelten sollen, haben sich Bund und Länder geeinigt. Doch nun gibt es Unstimmigkeiten mit Blick auf Hotelübernachtungen in der Weihnachtszeit. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen und Berlin kündigten an, über die Festtage Hotelübernachtungen im Rahmen von Familienbesuchen zu erlauben – entgegen einer Empfehlung aus dem Kanzleramt. In anderen Bundesländern dauerten Beratungen noch an.

dpa