Diess bleibt in der Warteschleife

Gelingt es den VW-Kontrolleuren, die Lunte beim Autobauer zu löschen? Die Sitzung des VW-Aufsichtsratspräsidiums, das Entscheidungen für das Kontrollgremium vorbereitet, am Dienstagabend wurde mit Spannung erwartet. Dafür sorgten Spekulationen über einen neuen Konflikt zwischen VW-Chef Herbert Diess und dem Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh, bei dem es um die Besetzung von Vorstandsposten gehen soll, sowie Spekulationen über eine offenbar von Diess angestrebte Verlängerung seines Vertrags. Am Ende der Präsidiumssitzung am späten Abend hieß es: Es gab keine Entscheidungen, die sofort kommuniziert werden müssten. Eingeweihte rechneten schon im Vorfeld weder mit finalen Entscheidungen noch mit Überraschungen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Diess bleibt vorerst in der Warteschleife. Das zumindest bis zur nächsten Woche, wenn der komplette VW-Aufsichtsrat tagt.

Aufsichtsrat will sich nicht drängen lassen

Im Vorfeld der Sitzung erfuhr unsere Zeitung aus unterschiedlichen Quellen: Der Aufsichtsrat habe weder vor, die offenen Personalfragen im Vorstand noch zwingend in diesem Jahr zu klären, noch den Vertrag von Diess zum jetzigen Zeitpunkt zu verlängern. Deutlich wurde, dass sich die Kontrolleure nicht drängen lassen wollen.

„Wir brauchen eine Entscheidung“

Aus dem Unternehmen wurde dagegen schon vor einigen Tagen auf die Dringlichkeit der Personalien im Vorstand hingewiesen. „Wir brauchen eine Entscheidung, sonst wird die Transformation gebremst“, hieß es. Besetzt werden muss die freie Position des Einkaufsvorstands, Chefeinkäufer Stefan Sommer hat VW nach nicht einmal zwei Jahren im vergangenen Sommer verlassen. Zudem kündigte Finanzvorstand Frank Witter an, im nächsten Jahr ausscheiden zu wollen.

Kosten rücken stärker in den Fokus

Beide Positionen sind für das Unternehmen von großer Bedeutung. Die könnte noch zunehmen, weil VW künftig noch stärker auf die Kosten achten will. Das deutete Diess vergangene Woche in einem Grußwort zum 75-jährigen Bestehen des VW-Betriebsrats an. Diess: „Effizienzsteigerungen sind notwendig und für den Fortbestand von Unternehmen nicht zu unterschätzen, wie viele Beispiele immer wieder beweisen. Hier haben wir bei Volkswagen noch Nachholbedarf.“

Kostensenkung „logische Konsequenz“

Zwar wird noch nicht von einem neuen Sparprogramm gesprochen, eine weitere Kostensenkung aber als „logische Konsequenz“ betrachtet. Gerade erst hat VW ein 150 Milliarden-Euro-Investitionsprogramm beschlossen, gleichzeitig sorgt aber Corona für empfindliche Verkaufsrückgänge. Darauf muss das Unternehmen Antworten finden – unter anderem in den Ressorts Finanzen und Einkauf.

Mehr Frauen, mehr Internationalität?

Nach Informationen unserer Zeitung tut sich der VW-Betriebsrat mit der von Diess geplanten Besetzung des Vorstands schwer. Für die Position des Finanzvorstands soll Diess den aktuellen Audi-Finanzchef Arno Antlitz favorisieren. In dem Konflikt zwischen Diess und Betriebsrat geht es aber wohl nicht nur um die Personalien selbst, sondern auch um den thematischen Zuschnitt der Vorstandsressorts und eine mögliche Erweiterung sowie um die Themen Frauenquote und Internationalität. Diess ist als Österreicher der einzige Vorstand, der nicht aus Deutschland stammt; Hiltrud Werner in der sechsköpfigen Führungsriege die einzige Frau.

Entscheidung erst im nächsten Jahr?

Aus dem Umfeld der Kontrolleure hieß es, dass die offenen Personalentscheidungen im Vorstand auch noch im ersten Quartal des neuen Jahres getroffen werden können. Es bestehe kein Anlass zu Aktionismus. Das gilt offenbar auch für die Personalie Diess. Der soll schon mehrfach die Verlängerung seines Vertrags als VW-Chef gefordert haben. Der offene Brief eines Analysten an die VW-Eigentümerfamilien Porsche und Piëch, in dem er deren Bekenntnis zu Diess forderte, soll auf Initiative des VW-Chefs verfasst worden sein. Das ist ein wiederholt geäußerter Verdacht.

Vertrag läuft noch bis 2023

Wie zu hören ist, hindern unterschiedliche Argumente die VW-Kontrolleure an der Verlängerung von Diess’ Vertrag: unter anderem die aktuelle Corona-Unsicherheit und die ohnehin noch lange Laufzeit seines Vertrags bis 2023. Üblich ist eine Verlängerung ein bis eineinhalb Jahre vor Auslaufen des Vertrags – in diesem Fall also in etwa einem Jahr. Hinzu kommt Kritik am Auftreten des VW-Chefs. Ihm wird mangelndes Fingerspitzengefühl nachgesagt, was kontraproduktiv zu seinen Manager-Qualitäten sei. Das gelte für unabgesprochene Entscheidungen bei VW, aber auch für Außenauftritte – zum Beispiel im Branchenverband VDA. Diess neige dazu, Mitspieler zu brüskieren, heißt es. Das komme nicht gut an.