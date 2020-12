Betriebsrat zu MAN-Verhandlungen: Stecken in Sackgasse

Kurz nach der Hiobsbotschaft des Lkw-Herstellers MAN im September, 9500 Stellen zu streichen und drei Standorte zu schließen, hieß es von Betriebsrat und Unternehmen, man wolle sich in Verhandlungen bis Ende des Jahres einigen. Nun bleiben noch zwei Wochen bis Weihnachten, und von Einigung ist keine Spur. Im Gegenteil: Mitte November brachen die Arbeitnehmervertreter die Verhandlungen ab, weil sie nach eigenen Angaben auf Unternehmensseite keinerlei Kompromissbereitschaft entdecken konnten.

In die Gespräche werden seitdem die Anteilseigner des Münchner Unternehmens einbezogen: die Lkw-Gruppe Traton und Volkswagen als Mutter des Unternehmens. Doch eine Lösung ist bis dato immer noch nicht in Sicht. „Wir stecken in einer Sackgasse“, sagt Brigitte Runge, Bevollmächtigte der IG Metall Salzgitter-Peine und MAN-Aufsichtsratsmitglied. Auch auf einer virtuellen Betriebsversammlung Ende November sei gebetsmühlenartig vom Vorstand die Notwendigkeit der Maßnahmen wiederholt worden. MAN-Chef Andreas Tostmann zeigte sich dort zum ersten Mal seit Bekanntwerden des Jobabbaus den Beschäftigten. Fragen von ihnen beantwortete er aber offenbar nicht – aus demnach rechtlichen Gründen.

MAN soll rentabler werden

In Salzgitter beschäftigt MAN rund 2500 Mitarbeiter in der Logistik und in der Komponentenfertigung. Letztere soll nach Plänen des Unternehmens verlagert werden. Damit sind nach Angaben der IG Metall 1400 Arbeitsplätze in Salzgitter bedroht. Die übrig bleibende Logistik hält der Betriebsrat allein für nicht überlebensfähig, die Arbeitnehmervertreter fürchten den Verkauf. „Das wäre es mit MAN in Salzgitter“, sagt Bevollmächtigte Runge. Insgesamt geht es um den Abbau von 9500 der knapp 39.000 Arbeitsplätze bei der MAN Truck & Bus SE, zudem sollen die Standorte Steyr in Österreich, Plauen in Sachsen und Wittlich in Rheinland-Pfalz geschlossen werden.

Die heftigen Einschnitte begründet der Lkw-Bauer mit einer grundlegenden Restrukturierung, die MAN deutlich rentabler machen soll. Die eigentlich bis 2030 geltende Beschäftigungssicherung hatte die VW-Tochter gekündigt, was der VW-Gesamtbetriebsrat und der MAN-Gesamtbetriebsrat beide als „Tabubruch“ bezeichneten.

Runge: Zeit bisher nicht gut genutzt

Runge berichtet nun, dass in den Verhandlungen mit MAN bisher noch nichts niedergeschrieben, keine Eckpunkte festgehalten wurden. „Man ist nicht gewillt, mal nach vorne zu gehen“, beklagt Runge. Die Zeit sei bisher nicht gut genutzt worden, daher sei man „noch nicht einen Schritt weiter“. Mit Blick auf die Beschäftigten und die nahen Weihnachtstage sprach die Bevollmächtigte von einer „Grausamkeit“. Die Gewerkschaft würde den Belegschaften vor den Festtagen gerne zumindest einen „Hauch einer Erleichterung“ übermitteln können.

Unter den Mitarbeitern sei die Stimmung angespannt, berichtet Elke Behmer-Geisler, MAN-Betriebsratsvorsitzende in Salzgitter. „Alle wollen Klarheit, und alle wollen in Ruhe in den Weihnachtsurlaub gehen können“, sagt Behmer-Geisler. Die Frage, ob die Belegschaft mit einem Signal vor Weihnachten rechnen könne, ließ das Unternehmen am Donnerstag unbeantwortet. Es gebe zum Stand der Verhandlungen außerdem nichts Neues zu berichten.

Medienbericht: sozial-verträglicher Stellenabbau

Der „Merkur“ aus München berichtete hingegen am Donnerstagabend, dass es nun doch Bewegungen gebe, und beruft sich in seinem Bericht auf eine „mit den Vorgängen vertraute Person“. Demnach seien betriebsbedingte Kündigungen so gut wie vom Tisch. Unternehmen und Betriebsrat würden sich „aller Voraussicht nach“ auf einen sozial-verträglichen Personalabbau verständigen.

Vielleicht ja noch vor Weihnachten – denn daran haben beide Seiten bis zuletzt festgehalten: Noch vor den Festtagen soll eine Einigung stehen oder zumindest ein Rahmen ausgelotet sein, wie es weitergeht. Die Zeit läuft.