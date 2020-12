VW-Vorstände: Vor allem beim Jahresbonus gibt es Neuerungen

Der Volkswagen-Aufsichtsrat hat das Vergütungssystem für die Vorstände des Autobauers im Dezember neu geordnet. Der bisherige Deckel, der den Jahres-Spitzenverdienst des Vorstandschefs auf 10 Millionen Euro und der übrigen Vorstände auf 5,5 Millionen Euro begrenzt, wurde zwar nicht angefasst. Aber dafür werden künftig die Aspekte Umwelt, Soziales sowie das Einhalten von Recht und Gesetz stärker gewichtet - sie werden als „ESG-Ziele“ bezeichnet. Anlass der Änderung sind eine Überarbeitung des Aktiengesetzes sowie Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, einer seit 2001 eingesetzten Regierungskommission. Außerdem hinterlässt der nach dem Abgas-Betrug von US-Behörden eingesetzte und in diesem Jahr ausgeschiedene Monitor Larry Thompson seine Spuren auch im VW-Vorstandsvergütungssystem. Zuletzt hatte VW das Vergütungssystem 2017 geändert.

Neues System betrifft neue Vorstände und Vertragsverlängerungen

Das neue Vergütungssystem muss noch der Hauptversammlung - der Zusammenkunft der stimmberechtigten VW-Aktionäre – vorgelegt werden. Einen Termin dafür im neuen Jahr gibt es bisher noch nicht. Das System greift für neu berufene Vorstände sowie bei Vertragsverlängerungen.

Neu sind neben der Zusammensetzung der Vergütungsbausteine folgende Punkte:

Der Langzeitbonus berechnet sich künftig nicht mehr für einen Zeitraum von drei, sondern von vier Jahren. Bei VW ist aber weiterhin für die Berechnung des Langzeitbonus entscheidend, wie sich der Aktienkurs des Unternehmens entwickelt und wie der Gewinn je Aktie. Weil der Bonus in die Zukunft gerichtet ist und erst nach drei, künftig nach vier Jahren ausgeschüttet wird, soll für die Vorstände ein Anreiz entstehen, das Unternehmen langfristig auf Erfolg auszurichten.

Auf Fehlverhalten sollen Strafen folgen

Zweite Neuerung: Erstmals enthalten Vorstandsverträge eine sogenannte Malus- und Clawback-Regelung. Sie soll Fehlverhalten bestrafen – entweder über eine Art Gehaltskürzung (Malus) oder eine Rückzahlung von Vorstandsbezügen (Clawback).

Dritte Neuerung: eine Dokumentation und Veröffentlichung des sogenannten Peer-Group-Vergleichs. Das Prinzip: Die Bezüge der VW-Vorstände sollen verglichen werden können mit Bezügen der Vorstände vergleichbarer Unternehmen. In dieser Gruppe befinden sich die Autobauer BMW, Daimler, Ford, PSA, Nissan und neu Tesla und BYD sowie die Technologie- und Dienstleistungsunternehmen HP, IBM und neu SAP, Uber und Samsung. Außerdem gehören die Konzerne Siemens, Hitachi, Boeing und General Electric der Gruppe an. Nicht mehr dabei sind BASF und Novartis. Erklärtes VW-Ziel: Das Unternehmen will sich mit den Vorstandbezügen „etwas“ über dem Durchschnittswert bewegen.

Vergütung besteht aus drei Bausteinen

Nun zu den Vergütungsbausteinen der VW-Vorstände:

Ihr Einkommen setzt sich aus drei Komponenten zusammen: einem Fixgehalt, dem Jahresbonus und dem bereits erwähnten Langzeitbonus. Grundsätzlich soll das Fixgehalt die kleinste Komponente sein, eine exakte prozentuale Aufteilung ist aber nicht möglich. Grund: Jedes Geschäftsjahr verläuft anders, und damit verändert sich die Gewichtung der Vergütungsbausteine. So ist schon jetzt erkennbar, dass die Vorstände für dieses, von Corona geprägte Jahr keinen Bonus erhalten.

Änderungen vor allem beim Jahresbonus

Die Neuregelung des Vergütungssystems betrifft in erster Linie den Jahresbonus, also einer von insgesamt drei Komponenten. Der Jahresbonus setzt sich bisher und auch künftig ebenfalls aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Bisher galt: Ein vom Aufsichtsrat bestimmter Vergütungs-Zielwert wird mit dem tatsächlich erreichten Ziel eines Vorstands multipliziert. Der Vergütungs-Zielwert beträgt für Vorstände 1,8 Millionen Euro, für den Vorstandschef 3,83 Millionen Euro. Das tatsächlich erreichte Ziel errechnet sich aus dem operativen Ergebnis und der Umsatzrendite sowie einem sogenannten Leistungsfaktor, der bei jedem Vorstand anders ist - also auch die persönliche Leistung berücksichtigt.

Neu sind die Punkte Umwelt, Soziales, Recht und Gesetz

Die künftige Berechnung des Jahresbonus weicht von diesem System ab. Erhalten bleiben neben dem Zielwert – das ist fast selbsterklärend – die Faktoren operatives Ergebnis und Umsatzrendite als unmittelbar sichtbare Ergebnisse der Arbeit des Vorstands. Neu sind die ESG-Ziele, die den Leistungsfaktor ersetzen. Wie bereits erläutert, fallen unter die ESG-Ziele die Punkte Umwelt, Soziales sowie das Einhalten von Recht und Gesetz.

Auf den CO2-Ausstoß kommt es an

Schauen wir auf die einzelnen Punkte:

Umwelt: Auf der Grundlage jährlich festgelegter Ziele misst der sogenannte Dekarbonisierungsindex die durchschnittlichen Emissionen von CO2 und CO2-Äquivalenten entlang des gesamten Lebensweges der Pkw-Modelle und der leichten Nutzfahrzeuge. Als CO2-Äquivalent wird die Treibhausfähigkeit eines Gases im Verhältnis zu Kohlendioxid bezeichnet. So soll die VW-Strategie der schrittweisen CO2-Reduzierung noch fester verankert werden. Dazu gehört zuallererst der Ausbau der Elektro-Mobilität.

Soziales: Ebenfalls auf Grundlage jährlich festgelegter Ziele errechnet sich dieser Baustein des Jahresbonus. Ausschlaggebend sind zwei Faktoren: Die Stimmung der Mitarbeiter, die über das Stimmungsbarometer ermittelt wird. Zweiter Faktor ist der Diversity-Index, der Auskunft gibt über die Frauenanteile im Management sowie die Internationalisierung im Top-Management. VW strebt als Weltkonzern beides an: mehr Freuen in Führungspositionen und ein stärker international besetztes Top-Management.

Einhalten von Recht und Gesetz: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, im Alltagsgeschäft aber nicht immer zwingend – das hat der Abgas-Betrug schmerzlich gezeigt. In diesem Punkt zeigt sich das Nachwirken des US-Monitors Larry Thompson, dessen Arbeit die Weichen dafür stellen soll, dass sich ein ähnlicher Skandal nicht wiederholt. Künftig sollen herausragende Leistungen von Vorständen in diese Richtung durch einen individuellen Aufschlag gewürdigt werden können, aber auch Verstöße durch individuellen Abschlag bestraft werden können.