35.000 Menschen in der Region im Dezember ohne Job

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist zum Ende des Jahres minimal gesunken. Wie die Arbeitsagenturen aus unserer Region am Dienstag mitteilten, waren 35.226 Menschen zwischen Harz und Heide im Dezember ohne Job – 86 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote blieb mit 5,7 Prozent unverändert. Damit liegt die Region im Landesschnitt. In Niedersachsen waren rund 251.096 Menschen – sprich 5,7 Prozent – ohne Arbeit. Bundesweit sind im Dezember 5,9 Prozent arbeitslos gewesen, das entspricht 2,7 Millionen Menschen. Die Auswirkungen des strikten Lockdowns seit dem 16. Dezember spiegeln diese Zahlen allerdings noch nicht wider. Der Grund: Der statistische Zähltag für den Dezember 2020 war der 10. Dezember.

„Die aktuellen Arbeitsmarktdaten spiegeln derzeit nur den Lockdown light wider“, erklärt dazu Evelyne Beger. Sie ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hildesheim, zu der auch der Landkreis Peine gehört. „Wir gehen aber davon aus, dass sich der seit 16. Dezember verstärkte Lockdown spätestens in den Arbeitsmarktdaten im Januar 2021 bemerkbar machen wird“, prognostiziert Beger.

Arbeitslosenquote steigt um 0,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr

Auch wenn im Vergleich zum November eine leichte Verbesserung erkennbar ist, hat sich die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahresmonat verschlechtert. Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist um 5519 gestiegen. So waren im Dezember 2019 noch 29.707 Menschen zwischen Harz und Heide ohne Arbeit, das entsprach einer Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent. Insgesamt war der Arbeitsmarkt im Corona-Jahr 2020 von Kurzarbeit geprägt. Die Region stellte hierbei keine Ausnahme von der bundesweiten Entwicklung dar.

So haben im Dezember etwa im Landkreis Peine 1186 Unternehmen für bis zu 13.406 Beschäftigte Kurzarbeit beantragt. Im Vorjahresmonat waren es noch 30 Betriebe für 719 Mitarbeiter. Im Bezirk der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar mit Salzgitter und Wolfenbüttel wurde für rund 4300 Beschäftigte im Dezember Kurzarbeitergeld beantragt.

Nachfrage nach Kurzarbeit steigt seit November wieder

Im Agenturbezirk Helmstedt, zu dem auch Wolfsburg und Gifhorn gehören, wurden für Dezember für rund 230 Unternehmen mit bis zu 8960 Beschäftigten Kurzarbeiter beantragt. Nachdem die Zahl neuer Anzeigen für Kurzarbeit seit dem Höchststand im März und April deutlich abgenommen hatte, ist sie seit November wieder merklich angestiegen. Dabei gehen auch erstmals Anzeigen von Betrieben ein, die bisher noch kein Kurzarbeitergeld beantragt hatten, meldet die Arbeitsagentur. Der Großteil entfällt dabei auf Unternehmen aus Wolfsburg. Hier wurden im Dezember 112 Anzeigen auf Kurzarbeit für mehr als 8000 Personen gestellt.

Gerald Witt, Chef der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar, sieht im Kurzarbeitergeld ein flexibles Instrument, um Beschäftigte am Arbeitsplatz zu halten und Kündigungen zu vermeiden. Das zeige sich auch in den Entwicklungen der vergangenen Wochen: „Der Arbeitsmarkt hat auf die Einschränkungen des zweiten Lockdowns im November reagiert – glücklicherweise aber nicht mit einer Zunahme von Entlassungen.“ Für den Bereich der Agentur Braunschweig-Goslar waren 20.633 Menschen im Dezember arbeitslos gemeldet – nahezu konstant zum November mit 20.578. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das allerdings eine Zunahme von 18,6 Prozent. „Die Auswirkungen des Lockdowns im Frühjahr sind nach wie vor sehr deutlich sichtbar, wenn wir die Arbeitsmarktdaten vom März und nun vom Dezember vergleichen. Die Arbeitslosigkeit ist um 2523 gestiegen und wir hatten von März bis August durchschnittlich monatlich 30.955 Kurzarbeitende“, sagt Witt.

Corona erschwert Vermittlung

So ist auch im Agenturbezirk Helmstedt die Arbeitslosigkeit seit Beginn der Pandemie im März bis Dezember um 1252 Menschen ohne Job angestiegen, erklärt Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt. Er bemängelt, dass die Agentur arbeitslosen Menschen aufgrund der Pandemie nicht im selben Umfang wie im Vorjahr Maßnahmen zur Arbeitsförderung oder Qualifizierung anbieten konnte. So gab es auch weniger Beschäftigungsaufnahmen nach diesen Maßnahmen. Ähnliche Schwierigkeiten vermelden die Arbeitsagenturen auch bei der Vermittlung von Ausbildungsstellen. „Der aktuelle Lockdown macht es uns als Agentur schwer, über die Schulen entsprechende Kontakte zu den Jugendlichen herzustellen beziehungsweise aufrecht zu erhalten“, erläutert dazu Evelyne Beger von der Arbeitsagentur Hildesheim.

Kaum Veränderungen auf dem Stellenmarkt

Der Stellenmarkt, ob in der Region, in Niedersachsen oder bundesweit, stagniert. So waren deutschlandweit 581.000 Arbeitsstellen im Dezember gemeldet. Davon entfielen 4508 auf den Agenturbezirk Braunschweig-Goslar, 2714 auf den Bezirk Helmstedt und 2099 im Bezirk Hildesheim. „Auf dem Stellenmarkt waren im Dezember die Auswirkungen des verstärkten Lockdowns kaum zu spüren“, teilt dazu die Arbeitsagentur Hildesheim mit. Im Vergleich zum Vormonat wurden 10 Prozent mehr Stellen gemeldet. Die stärksten Stellenzuwächse gab es im Hildesheimer Bezirk in den Branchen Informationstechnologie und Öffentlicher Dienst. Das Gastgewerbe büßte bei den offenen Stellen am stärksten ein.

Etwas anders wird die Situation aus Helmstedter Sicht bewertet. Hier gab es 10,6 Prozent neue Stellen weniger. „Den Rückgang der Stellen im Zuge der Coronakrise sieht man sehr deutlich, wenn man sich den Zugang der Stellen im gesamten Jahr ansieht. Insgesamt wurden 7593 Stellen im Jahr 2020 zur Besetzung gemeldet, das waren 14,3 Prozent weniger als 2019“, teilt die Arbeitsagentur mit.

Im Bezirk Braunschweig-Goslar werden vor allem Fachkräfte im Verkauf sowie Altenpflegefachkräfte und Fachkräfte in der Gesundheits- und Krankenpflege gesucht. Die Nachfrage nahm leicht ab, es gab 75 freie Stellen weniger. Auch hier sei eine Zurückhaltung der Betriebe im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen. Der Einbruch liegt bei 12,4 Prozent.