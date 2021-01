Handel im Lockdown: Schwere Zeiten für Einzelhandel in der Region

Bund und Länder haben sich am Dienstagabend auf eine Verlängerung des harten Lockdowns bis zum 31. Januar geeinigt. Für die meisten Einzelhändler und Gastronomen in der Region bedeutet das, ihre Restaurants, Bars und Läden noch länger geschlossen zu lassen. Eine Maßnahme, die angesichts der aktuellen Corona-Lage von einem Großteil als sinnvoll und erwartbar angesehen wird.

Aber: „Die Verlängerung des Lockdowns wird einigen das Genick brechen“, befürchtet Jürgen Neumann im Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist Vorsitzender der Werbegemeinschaft City-Lebenstedt in Salzgitter. Neumann sieht wie andere Vertreter des Einzelhandels schwere Zeiten auf die inhabergeführten Geschäfte zu kommen. Wir haben uns zunächst bei Händlern in der Region umgehört, wie sie mit der Situation umgehen. Alexandra Kinnen etwa bekommt für ihr Modegeschäft Svaneke Fashion in Braunschweig kommende Woche die neue Frühjahrs-Kollektion geliefert. Sie hat sie nicht storniert – trotz des verlängerten Lockdowns. „Ich will den Leuten neue Styles bieten, damit es nicht langweilig wird“, sagt sie. Kinnen muss zwar das Ladengeschäft geschlossen halten, verkauft seit dem ersten Lockdown im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie aber auch online.

Click and Collect – Einzelhandel sucht neue Verkaufswege

„Das Hauptgeschäft läuft über Instagram, aber auch über Facebook bekommen wir Resonanz“, erklärt die Inhaberin. Seit Beginn des neuen harten Lockdowns Mitte Dezember ist sie fünf Mal zu Kunden in der gesamten Region herausgefahren. In der Spitze fährt sie pro Tour 13 Kunden an für Auslieferungen und Retouren. „Ich bin guter Dinge. Wir haben sehr treue Kunden und konnten über Instagram sogar auch ein paar Neukunden gewinnen“, sagt Kinnen. Die Abholung am Ladengeschäft ist für Kunden auch möglich.



Dass in Niedersachsen diese Abholung und Lieferung „jeglicher Waren“ in der aktuell gültigen Corona-Verordnung ausdrücklich erlaubt ist, dafür hatten sich auch die Vertreter des Einzelhandelsverbandes Harz-Heide stark gemacht. „Es zeigte sich schon während des ersten Lockdowns, dass Kunden ihre lokalen Händler weiter unterstützen wollen und so die Möglichkeit haben“, sagte Geschäftsführer Mark Alexander Krack Ende des vergangenen Jahres unserer Zeitung. Dass Händler ihr Geschäft damit durch die Krise retten oder zumindest teilkompensieren können, sei aber zu viel gesagt.

Schwierig sei die Situation auch für die Händler in Göttingen, sagt die Geschäftsführerin der Interessenvertretung Pro City Göttingen: „Die Göttinger Händler sind verzweifelt ob der Verlängerung des Lockdowns. Aber insgesamt herrscht die Einsicht vor, dass es nichts nützt und die Zahlen heruntergehen müssen. Obwohl es viele Händler sehr schwer haben, sind sie auch sehr kreativ geworden. Sie suchen alternative, kontaktlose Verkaufsmöglichkeiten, zum Beispiel über Videotelefonate oder das Internet.“

Per Whatsapp erreichbar

Für Jürgen Neumann von der City-Lebenstedt stellt die Verkaufsstrategie des „Click and Collect“ nur eine Notlösung dar, um für die Kunden weiterhin präsent zu sein. „Spielwarenläden stellen beispielsweise Artikel auf ihre Facebook-Seiten“, erläutert Neumann. Dieser Weg sei aber nur Händlern vorbehalten, die technisch versiert bei Facebook, Instagram und Co. seien. „Die Situation ist keinesfalls befriedigend“, meint Neumann. Etwas positiver sieht Olaf Jaeschke, Vorsitzender des Arbeitsausschusses Innenstadt Braunschweig, die Verkaufsstrategie: „Die Einzelhändler nutzen das in großer Vielzahl.“ Der Weg biete eine kleine Chance, saisonale Ware zu verkaufen.

„Es ist besser, als wenn man gar nichts tut“, findet Jaeschke. Ähnlich sieht das der Inhaber eines Fallersleber Traditionsgeschäfts für Eisen- und Haushaltswaren Hinrich Böllhoff. In seinem Laden laufe der Service des Bestellens und Abholens ganz gut. „Das Kundeninteresse ist da“, sagt Böllhoff. Er findet es wichtig, für seine Kunden präsent zu sein. Das Angebot bedeute zwar mehr Aufwand und weniger Ertrag, aber so bleibe man mit den Kunden in Kontakt. Diese würden ihre Bestellungen zumeist telefonisch aufgeben. Seit dem zweiten Lockdown habe er auch einen Whatsapp-Kontakt dafür eingerichtet. „Das ist eine gute Alternative, da man so immer erreichbar ist“, sagt Böllhoff. Zudem könnten Kunden eine E-Mail schreiben. Die Übergabe der Waren aus dem Geschäft erfolge anschließend kontaktlos. Die Verlängerung des Lockdowns hält der Einzelhändler für unumgänglich und sinnvoll.

Bedarf nicht immer vorhanden

Auch für Oliver Nieß ist der verlängerte Lockdown eine konsequente und erwartete Entscheidung. Er ist Geschäftsführer von SOS Sport, einem auf Wintersport spezialisierten Fachgeschäft aus Braunschweig. Für das Unternehmen sei die Situation seit Anfang Oktober schwierig. Denn ohne Skitourismus gebe es auch keine entsprechende Nachfrage nach Snowboards oder Skischuhen. „Click and Collect funktioniert nur, wenn der Bedarf da ist“, sagt Nieß. Zudem könnten beispielsweise Skischuhe oder Langlaufski schlecht ohne Anprobieren und Abmessen verkauft werden. Zwar gingen einige Aufträge ein, um Tennisschläger zu besaiten, aber das große Kostendeckende fehle. Ein wenig anders sehe die Situation beim eigenen Label „Bergkind“ aus. Hier sei eine gewisse Nachfrage beispielsweise nach Pullovern oder T-Shirts vorhanden.

Neben Kleidung verkauft Svaneke-Inhaberin Alexandra Kinnen auch Schmuck und Accessoires. Foto: Bernward Comes

„Es gehen Online-Bestellungen ein. Es sind etwa 20 bis 30 Prozent der Verkäufe im Vergleich zum geöffneten Geschäft“, sagt Nieß. Auch bei Alexandra Kinnen von Svaneke klafft eine Umsatzlücke: Im November und Dezember hat sie nach eigenen Angaben nur 60 bis 75 Prozent des Umsatzes im Vergleich zu den Vorjahresmonaten erreicht. Finanzielle Unterstützung hat die Geschäftsfrau im laufenden zweiten Lockdown aber noch nicht beantragt, schließlich müssen Kredite irgendwann auch wieder zurückgezahlt werden, erklärt Kinnen. Sie sei außerdem optimistisch, dass das Geschäft nach dem Lockdown wieder gut anlaufe.

Lockdown begünstigt Onlinehändler

Der Braunschweiger Interessenvertreter Jaeschke betont: „Es hört sich einfach an, die Läden zu schließen.“ Natürlich müsse man die politischen Entscheidungen annehmen, aber dies habe einen riesigen Nachklang. Beispielsweise seien bei vielen Händlern die finanziellen Reserven aufgebraucht und sie müssten mit Krediten überbrücken. Zudem flössen die staatlichen Hilfen gar nicht oder zu langsam.

Deshalb fordert auch der Handelsverband Deutschland in einer Mitteilung einen klaren Fahrplan zur Wiedereröffnung der Geschäfte und eine Anpassung der staatlichen Hilfen. Als eine Gefahr der Verlängerung sieht Jaeschke: „Mit jedem Tag des Lockdowns gewöhnt man die Kunden an den Onlinehandel.“ Ein großer Gewinner ist dabei zum Beispiel der US-Riese Amazon. Die abgewanderten Kunden in Zukunft wieder für einen Einkauf in der Innenstadt zurückzugewinnen, bedeute einen extremen Aufwand. „Alles, was durch politische Entscheidungen kaputt gemacht wird, müssen wir wieder aufbauen.“ Das bedeutet beispielsweise Investitionen in den innerstädtischen Erlebnisbau und die Begrünung, sagt Jaeschke.

Corona-Pandemie verstärkt Zusammenhalt der Händler

Händlerin Alexandra Kinnen hofft nun erst einmal, „dass die Menschen vernünftig sind und die Zahlen so schnell wie möglich runtergehen und so etwas wie Normalität zurückkehrt.“ Die Corona-Pandemie hätte aber auch etwas Gutes gehabt, betont die junge Geschäftsfrau: So sei der Zusammenhalt zwischen den Einzelhändlern enorm gewachsen, von Konkurrenz sei nicht mehr viel zu spüren. „Man merkt einfach, dass man die Gemeinschaft braucht, damit alle überleben.“