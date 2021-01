Auftakt der VW-Tarifrunde endet ohne Ergebnis

Der erste Verhandlungstag in der VW-Tarifrunde endet ergebnislos. Die IG-Metall fordert unter anderem 4 Prozent mehr Lohn für rund 120.000 Beschäftigte.

Erwartungsgemäß ohne Ergebnis endete am Mittwoch der erste Verhandlungstag in der VW-Tarifrunde. Die IG Metall fordert für die rund 120.000 Beschäftigten der Werke Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden und Kassel sowie der VW Financial-Services AG in Braunschweig unter anderem 4 Prozent mehr Lohn und den Erhalt der aktuell 1400 Lehrstellen.

VW momentan in einer angespannten Situation

VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel wies darauf hin, dass der neue Tarifvertrag „Stärke und Verlässlichkeit“ in der Transformation gewährleisten müsse. Der Autobauer befinde sich wegen der Corona-Krise, aber auch wegen des Umbaus zu Elektro-Mobilität und Digitalisierung in einer angespannten Situation. Einer starken Nachfrage nach E-Autos stünden Lieferengpässe und Kurzarbeit gegenüber.