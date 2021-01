Anlagestratege: Tesla-Aktie wird es 2021 schwerer haben

Tesla wird als Technologie- und Lifestyle-Konzern wahrgenommen und ist deshalb am Aktienmarkt kaum mit klassischen Autobauern zu vergleichen, sagt Anlagestratege Schickentanz. Tesla-Chef Elon Musk feuert den Hype immer wieder an.

Für Anleger ist das neue Jahr gut gestartet: Schon am 8. Januar knackte der Dax die 14.000-Punkte-Marke, aktuell liegt er wieder knapp darunter. Chris-Oliver Schickentanz, Chef-Anlagestratege der Commerzbank mit Sitz in Frankfurt, erwartet allerdings, dass die Börsen-Rallye noch weiter geht: „Wir könnten uns vorstellen, dass der Dax im ersten Halbjahr die 15.000 Punkte durchbricht und dann im zweiten Halbjahr wieder zurückfällt“, sagt Schickentanz. Für Anleger bedeute dies, dass sie nun aktiv werden müssten auf dem Aktienmarkt. Im deutschen Leitindex Dax sind die 30 größten und liquidesten Unternehmen der Bundesrepublik gelistet.

Chris-Oliver Schickentanz, Chef-Anlagestratege der Commerzbank. Foto: Commerzbank

Insgesamt empfiehlt der Experte in Sachwerte anzulegen, also Aktien oder Rohstoffe wie Gold oder Industriemetalle, auch Immobilien seien derzeit renditestark. „Auch eine Direktbeteiligung an Erneuerbaren Energien kann interessant sein. Sie bringt im Moment 3 bis 4 Prozent Jahresrendite, ohne dass man massive Risiken eingeht“, erklärt Schickentanz. Menschen, die angesichts von Niedrigstzinsen auf die Spareinlagen bei ihren Banken nun Geld am Kapitalmarkt investieren möchten, sollten das nur tun mit dem Geld, auf das sie nicht kurzfristig zurückgreifen müssen – an der Börse ist langer Atem gefragt. Neu-Anleger sollten sich etwa von einem Anlage-Berater ihrer Hausbank unterstützen lassen, können aber auch eigenständig anlegen. „Dann empfehlen sich breit gestreute ETFs oder Investment-Fonds“, sagt Schickentanz. Einzelne Aktien oder Anleihen zu kaufen, hält er für ein „wirklich extrem hohes Risiko“. „Man sollte lieber im allgemeinen Markt mitlaufen“, urteilt der Anlagestratege.

Blasenrisiko am Anleihenmarkt

Apropos Anleihen: Während Schickentanz am Aktienmarkt nur ein sehr niedriges Risiko für eine Blasenbildung wahrnimmt, sieht das am Anleihenmarkt schon anders aus. Er nennt das Beispiel der zehnjährigen, fest verzinsten italienischen Staatsanleihe, die eine Rendite von 0,55 Prozent abwirft. „Das steht in keinem Verhältnis mehr zum fundamentalen Risiko. Italien ist hoch verschuldet“, erklärt der Börsen-Experte. Doch kurzfristig würde solch eine mögliche Blase gar nicht platzen, denn „da halten die Notenbanken weiter ihre Hand drüber“. Die Europäische Zentralbank würde als konjunkturtreibendes Instrument weiter Staatsanleihen kaufen – das wendet ein Platzen erst einmal ab.

Zurück zu den Wertpapieren: 2020 – das Corona-Jahr – war das Jahr der Gesundheits- und Digital-Branchen. Viele börsennotierte Unternehmen aus diesen Bereichen gehörten zu den Gewinnern 2020. Genauso wie zum Beispiel Elektroauto-Pionier Tesla aus Kalifornien. Das Unternehmen von Elon Musk, das gerade in Grünheide in Brandenburg seine erste deutsche Fabrik baut, ist inzwischen mehr wert, als die fünf größten Autokonzerne der Welt zusammen. „Tesla hat sich als Apple der Autoindustrie positioniert. Die Tesla-Produkte haben einen Wow-Faktor, deswegen wird der Autobauer eher als ein Technologie- und Lifestyle-Konzern gesehen“, erklärt Schickentanz. Die Bewertung auch am Aktienmarkt lasse sich deswegen nicht mit klassischen Autobauern vergleichen.

2020 habe zudem ein für Tesla positiver „Nachrichtenflow“ die Papiere des Unternehmens angetrieben: So habe etwa die Politik ihren Fokus stark auf Elektromobilität gelegt. Und Tesla selbst hat auch etwas dazu beigetragen, nämlich die eigenen Produktionsprobleme in den Griff bekommen. „Tesla hat sein Produktionsziel 2020 knapp erreicht“, sagt Schickentanz. Er erwartet aber, dass es die Tesla-Aktie in diesem Jahr schwerer haben wird als zuvor: „Die hochfliegenden Erwartungen lassen sich zumindest nicht weiter steigern“, so Schickentanz. Er glaubt, dass die sehr hohe Bewertung des E-Auto-Bauers 2021 kritisch gesehen wird.

„VW wird von Konjunkturerholung profitieren“

Die klassische Autoindustrie – also auch Volkswagen – wird nach Angaben des Anlagestrategen von einer Erholung der Konjunktur profitieren. Die erwarten verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute fest, und auch Schickentanz geht mit seinem Analystenteam davon aus, dass „mit Beginn des zweiten Quartals ein dynamischer Wirtschaftsaufschwung kommt“. Schließlich sei damit zu rechnen, dass noch vor einer dritten oder vierten Covid-19-Welle im Herbst ausreichend geimpft worden sei und eine gewisse Massenimmunität dazu führe, dass die Corona-Pandemie nicht mehr das alles beherrschende Wirtschaftsthema sei. „Das führt zu einem Aufschwung durch Nachholeffekte“, sagt der Experte.

Verbraucher hätten als Vorsorge in der unsicheren Zeit Geld auf die hohe Kante gelegt und hatten zudem auch wenige Möglichkeiten, Geld auszugeben – etwa für teure Urlaubsreisen. Nicht getätigte Ausgaben würden dann nachgeholt, etwa beim Auto-Kauf. Schickentanz: „Die Mehrwertsteuersenkung bis Ende 2020 hat eher dazu geführt, dass Ausgaben im mittleren Preissegment getätigt wurden. Man hat sich ein neues Outfit zugelegt oder seinen Flachbildfernseher gegen einen neuen getauscht.“ Die großen Investitionen würden eher im späteren Verlauf dieses Jahres getätigt. „Die Kapitalmärkte nehmen diesen erwarteten Aufschwung aber jetzt schon vorweg“, betont der Experte.

Zum Konjunkturaufschwung kommt zumindest für die Stahlbranche, das betrifft auch die Salzgitter AG, noch eine Sonderkonjunktur, prophezeit Schickentanz. Er geht davon aus, dass der designierte Präsident der USA, Joe Biden, ein Konjunkturprogramm aufsetzen wird. Dann würde etwa in große Infrastrukturprojekte investiert, von der auch stahlproduzierende Unternehmen profitieren. Sie profitieren außerdem von einem anziehenden Automarkt, erklärt der Experte. Andere Branchen, die schon 2020 wegen der Corona-Pandemie das Nachsehen hatten, werden hingegen auch 2021 weiter leiden, wie etwa die Bekleidungsindustrie, einzelne Hotelketten oder Fluggesellschaften. Schickentanz: „Wir erwarten weitere Insolvenzen.“