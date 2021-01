Abfallströme der Region verschieben sich in der Pandemie

Seit nun mehr als zehn Monaten bestimmt die Corona-Pandemie das Leben in Deutschland und der Welt. Die Politik hat sich angesichts immer noch hoher Infektionszahlen für eine Verlängerung der Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar ausgesprochen. Für die meisten Arbeitnehmer bedeutet das auch eine Ausweitung des Homeoffices. Restaurants und Bars müssen weiterhin geschlossen bleiben, Speisen können nur noch zur Lieferung oder Abholung bestellt werden. Auch der Großteil der Geschäfte bleibt weiter zu. So werden Kleidung oder Elektronikartikel nun zumeist bei Onlinehändlern wie dem US-Riesen Amazon geordert. Eine Folge dieser Entwicklung: die Zunahme von Verpackungsmaterialien wie Pappen und Kartons.

Gefühlt quellen die blauen Mülltonnen über von Pappen mit dem charakteristischen aufgedruckten Lächeln. Ist dies nur ein subjektiver Eindruck oder eine wirkliche Folge der Corona-Krise? Hat der Müll pandemiebedingt zugenommen? Wir haben uns deshalb bei den Entsorgungsunternehmen in der Region erkundigt, wie die Müllbilanz für das Corona-Jahr 2020 ausfällt. Die Ergebnisse sind zum Teil überraschend.

So hat der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) bei einer Umfrage unter seinen Mitgliedsunternehmen festgestellt, dass die Entsorger erst mit einem Nachlauf von zwei bis drei Wochen die jeweiligen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen bei der Abfallverteilung bemerken. Dabei verhalte sich der zweite Lockdown ähnlich wie der erste, sagt der Pressesprecher des BDE, Bernhard Schodrowski, unserer Zeitung auf Nachfrage.

Die Umfrage zeige, dass sich die Abfallströme in Pandemie und Lockdown verschöben – es gebe mehr Abfälle aus den Privathaushalten und weniger aus Industrie und Handel. Genaue Zahlen für das Jahr 2020 sind allerdings erst Ende 2021 vom Statistischen Bundesamt zu erwarten. Diese Verschiebung bedeute jedoch nicht zwangsweise eine generelle Zunahme der Müllmenge, sondern vielmehr eine Umverteilung. Zudem könne eine Mengenverschiebung der Abfallströme bei Glas, Altpapier und Kunststoffabfällen festgestellt werden. Das gilt auch für die Region.

Die Grafik zeigt die Veränderungen beim Müllaufkommen in der Region im Jahr 2020. Foto: Jürgen Runo (Grafik)

Müllmengen in der Region steigen leicht

Beispielsweise gab es laut Entsorgungsunternehmen Alba in Braunschweig einen leichten Zuwachs beim Restmüll von 3,8 Prozent. Die Abfallmenge in den grauen Tonnen ist von 33.713 Tonnen in 2019 auf mehr als 35.000 Tonnen im vergangenen Jahr gestiegen. Beim Bioabfall gab ebenfalls es eine Zunahme ­– von 5,4 Prozent auf 18.501 Tonnen. In den gelben Tonnen haben sich 2,9 Prozent mehr Wertstoffabfälle oder rund 8450 Tonnen insgesamt angesammelt.

Auch in den anderen Städten und Landkreisen hat es bei diesen Abfallarten Zuwächse im einstelligen Prozentbereich gegeben. „Die Zunahmen sind durch Corona beeinflusst. Die Bürgerinnen und Bürger haben im Homeoffice oder in der Kurzarbeit mehr Hausmüll und Verpackungsabfall produziert, der sonst teilweise am Arbeitsplatz entsorgt wurde“, sagt dazu Stadt-Sprecherin Simone Kessner aus Salzgitter.

Altpapiermenge nimmt ab

Entgegen der These und dem persönlichen Eindruck mancher Verbraucher, dass sich im Corona-Jahr mehr Papier, Pappe oder Karton angehäuft haben, gibt es bei diesen Verpackungsarten sogar einen Rückgang. Im Landkreis Peine liegt dieser zum Beispiel bei 1,5 Prozent, im Landkreis Helmstedt bei rund 3 Prozent und in Braunschweig sogar bei mehr als 5 Prozent. Dieser Rückgang und der persönliche Eindruck mancher Verbraucher sind laut Entsorger Alba aber kein Widerspruch, sondern das Ergebnis einer veränderten Zusammensetzung der Papierabfälle: mehr Volumen, weniger Gewicht.

„Es werden immer weniger gedruckte Zeitungen, Magazine verkauft, Versandkataloge gibt es kaum noch“, sagt dazu Matthias Fricke, Geschäftsführer von Alba Braunschweig und von Alba Niedersachsen-Anhalt. In der Pandemie habe diese Entwicklung noch einmal einen Schub bekommen: Statt zum Kiosk zu gehen, werde ein Digitalabo erworben. „Gleichzeitig hat der Versandhandel – auch gerade in der Pandemie – zugelegt. In den Papiertonnen sind also mehr Versandkartons als früher. Diese nehmen relativ viel Platz ein, selbst wenn sie zusammengefaltet werden“, erklärt Fricke.

Da Pappen trotz ihres großen Volumens eine sehr viel geringere Dichte als Zeitungen oder Magazine haben, ist die eingesammelte Menge deutlich leichter.

Mehr Sperrmüll durch Entrümpelungsaktionen

Viele Menschen in der Region haben die Zeit der Lockdowns und der Kurzarbeit genutzt, um Platz in Haus oder Wohnung zu schaffen. Das lässt sich auch an der Menge des Sperrmülls ablesen. „Es gab einen enormen Andrang bei den Sperrmüllanlagen“, sagt dazu Landkreis-Sprecher Maximilian Strache aus Goslar. Die Anlagen seien auch während der Lockdowns immer geöffnet und gut besucht gewesen. Im Landkreis Helmstedt etwa stieg die Menge des Sperrmülls zwischen April und September 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7 Prozent.

Laut der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) gab es in der Wölfestadt beim Sperrmüll sogar eine enorme Steigerung von 29 Prozent. „Die hohe Terminnachfrage hat zu einer hohen Auslastung mit langen Vorlaufzeiten geführt, und wir stellen fest, dass die Nachfrage immer noch ungebrochen ist“, teilt dazu die WAS mit. Eine ähnliche Zunahme meldet auch der Landkreis Gifhorn mit fast 28 Prozent mehr Sperrmüll.

Was passiert nach dem Einsammeln mit den Abfällen?

Je nach Abfallsorte unterscheidet sich auch die Art der Verwertung. So wird beispielsweise der Restmüll aus dem Landkreis Wolfenbüttel in Magdeburg thermisch zur Energiegewinnung verwertet, sprich in einem Kraftwerk zur Stromerzeugung verbrannt. Auch die Restabfälle aus Braunschweig, Wolfsburg oder dem Landkreis Gifhorn gehen in die Verbrennung.

Braunschweiger Biomüll wird laut Entsorger Alba zur Vergärungsanlage nach Watenbüttel gebracht. Die stofflichen Bestandteile werden zu nährstoffreichen Kompostprodukten verwandelt, die Landwirte zum Düngen ihrer Felder nutzen können. Auch aus Wolfsburger Bioabfall und Grünschnitt wird laut WAS Kompost hergestellt. Zudem entsteht bei der Vergärung in der Braunschweiger Anlage Biogas, das an den Abwasserverband zur Stromerzeugung geliefert wird.

Recycling funktioniert nicht zu 100 Prozent

Leichtverpackungsabfälle aus den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel sowie Braunschweig werden im Rahmen des Dualen Systems in der Braunschweiger Sortieranlage von Alba sortiert und in die unterschiedlichen Kunststoffarten getrennt. Diese können dann beispielsweise zu Kunststoff-Granulat weiterverarbeitet werden. Andere Verpackungen lassen sich aber aufgrund ihrer Zusammensetzung nicht weiterverarbeiten und werden verbrannt. Die Recyclingquote bei diesen Abfällen liegt laut Alba bei 40 Prozent. Vorgabe sind hierbei laut der Verpackungsverordnung 36 Prozent. Eine 100-prozentige Recyclingquote hingegen gibt es beim Altpapier, teilt Entsorger Cederbaum mit. Das Unternehmen leert in Braunschweig neben Alba die blauen Tonnen.

Gibt ein Entsorgungsunternehmen wie der SRB Salzgitter Rest- oder Biomüll in die unterschiedlichen Verwertungs- und Sortierungsanlagen, so muss der jeweilige Abnehmer dafür bezahlt werden. Für Altpapier oder Altmetall bekommt das Unternehmen hingegen Vergütungen. Die Höhe orientiert sich dabei an den aktuellen Marktpreisen. Diese seien allerdings schwankend, heißt es vom Landkreis Goslar. Deshalb gab es beim Altpapier im vergangenen Jahr auch Zuzahlungen an die Papierfabriken.

Insgesamt bewerten die meisten Entsorger der Region den Anstieg der Müllmengen aus Privathaushalten im Jahr 2020 als pandemiebedingt. Wenn Geschäfte und Unternehmen wieder aus dem Lockdown kommen, rechnen die Abfallbetriebe wieder mit einer Rückgang des Müllaufkommens im Privaten.

Lesen Sie auch: