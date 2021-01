Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn zwei Monate später

Braunschweig. Die Hauptverhandlung im "Dieselgate"-Verfahren wird vom 25. Februar auf den 20. April verschoben. Das Landgericht gibt Corona als Grund an.

Der zunächst für Ende Februar geplante Beginn des Betrugsprozesses gegen den früheren VW-Konzernchef Martin Winterkorn wird um gut zwei Monate verschoben. Wie das Landgericht Braunschweig am Montag ankündigte, soll die Hauptverhandlung im zentralen „Dieselgate“-Verfahren statt am 25. Februar nun erst am 20. April starten. Als Grund nannte das Gericht die derzeitige Corona-Lage. Angesichts der politischen Beschlüsse zur Senkung der Infektionszahlen erscheine die Wahl eines späteren Zeitpunkts im Frühjahr als „sachgerecht“, erklärte ein Sprecher.

Prozess schon zuvor fraglich

Bereits Anfang des Monats war fraglich, ob der Prozess gegen Winterkorn wie geplant stattfinden könne. Der Grund: gesundheitliche Probleme des früheren Volkswagen-Konzernchefs. Er soll laut Medienberichten dringend eine Hüftoperation benötigen. Nun gibt aber die Corona-Pandemie den Ausschlag für die Verschiebung des Prozesses.

Bei Verurteilung droht Haftstrafe

Winterkorn und vier weiteren, teils ehemaligen VW-Manager wird im Abgas-Skandal gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Bei Verurteilung droht ihnen eine Haftstrafe zwischen ein und zehn Jahren. Wegen der zu erwartenden hohen Strafe aus dem Betrugsverfahren hatte das Landgericht Braunschweig vor wenigen Tagen das Verfahren wegen des Verdachts der Marktmanipulation im Dieselskandal gegen Winterkorn eingestellt.

Manipulations-Prozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn eingestellt

dpa