"Werkstück": Alle VW-News per Newsletter ins E-Mail-Postfach

Sie kennen Volkswagen von innen und außen, von der Chef-Etage bis zur Werkbank. Als Experten berichten sie Tag für Tag über alle Themen, die die Volkswagen-Welt bewegen: Andreas Schweiger, Thomas Kruse und Hannah Schmitz. Sie informieren Sie ab heute in einem wöchentlichen Newsletter über aktuelle Entwicklungen in den VW-Werken Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter sowie der gesamten Konzernwelt.

Jeden Donnerstag aktuell informiert

Wie lange dauert die Kurzarbeit bei Volkswagen noch? Wie hoch ist der Mitarbeiterbonus in diesem Jahr? Und was tut sich eigentlich im Diesel-Skandal? Jeden Donnerstag versorgen Sie unsere Autoren zu diesen und anderen aktuellen Themen mit frisch aufbereiteten Informationen im Newsletter.

Andreas Schweiger Foto: Peter Sierigk

Andreas Schweiger, Wirtschafts-Chef dieser Zeitung, ist in Wolfsburg aufgewachsen. Er hat die Hochs und Tiefs des Autobauers in den vergangenen Jahren hautnah journalistisch begleitet – von den Nachwehen der Korruptionsaffäre des VW-Betriebsrats 2005 über die Übernahmeschlacht zwischen Porsche und VW 2009, den Auslieferungsrekorden in den 2010er-Jahren bis zu dem Diesel-Betrugs-Skandal 2015 und der aktuellen Transformation zum Elektroautobauer. Der 58-Jährige schreibt seit 1992 für diese Zeitung.

Thomas Kruse Foto: Peter SierigK

Thomas Kruse aus Wolfsburg kennt das Stammwerk in- und auswendig, weiß um die Nöte der Belegschaft und früher als andere, wann es im Management ruckelt. Der 61-Jährige ist ein echtes Urgestein, seit mehr als drei Jahrzehnten Journalist und schreibt seit 2007 für die „VW Werk“-Seite der Wolfsburger Nachrichten.

Hannah Schmitz, gebürtige Münsterländerin, arbeitet seit sieben Jahren für diese Zeitung und beschäftigt sich fast genau so lange mit dem VW-Konzern. Die 34-Jährige hat sich zahlreiche Kontakte aufgebaut und berichtet aus VW-Verfahren, über Tarif-Streite und den Weg von VW zu mehr Nachhaltigkeit.

Hannah Schmitz Foto: Erik Westermann

Unsere Autorin und Autoren freuen sich, Sie künftig regelmäßig und kompakt mit frischen VW-Nachrichten zu versorgen.

Mehr Infos und die Anmeldung finden Sie hier: Abonnieren Sie unseren neuen Newsletter 'Werkstück'