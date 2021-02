Nur im Winter: Ein See als Flugplatz

Mo, 22.02.2021, 18.25 Uhr

Wenn im US-Bundesstaat New Hampshire die Seen zufrieren, hat Paul LaRochelle viel zu tun: Er ist der Betreiber des einzigen zugelassenen Eisflugplatzes in den kontinentalen USA. Die Flugzeuge landen auf der Eisfläche des Winnipesaukee-Sees.