159 Unternehmen beteiligen sich am Logo Nutri-Score

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) ist zufrieden mit der Zwischenbilanz der Nährwert-Ampel Nutri-Score. "Vier Monate nach der Einführung beteiligen sich bereits 159 Unternehmen mit 308 Marken", sagte Klöckner den Zeitungen der Funke- Mediengruppe.

"Das ist eine starke Dynamik, ein großer Erfolg", so Klöckner. Die Forderung der Grünen, die Kennzeichnung auf den Verpackungen von Lebensmitteln verpflichtend zu machen, wies Klöckner mit Verweis auf das Europarecht zurück.

Das aus Frankreich stammende System bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe in eine Gesamtbewertung ein und gibt dann einen einzigen Wert an - auf einer fünfstufigen Skala von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zum roten "E" für die ungünstigste.

© dpa-infocom, dpa:210404-99-81157/2