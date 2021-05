Unmut zum Start der Corona-Tarifrunde im Einzelhandel

Die Tarifrunde für die knapp 380.000 Beschäftigten des Einzelhandels in Niedersachsen und Bremen könnte angesichts der schwierigen Corona-Lage zu einer längeren Auseinandersetzung werden. Nach ersten Gesprächen stehen sich Verdi und Arbeitgeber relativ unversöhnlich gegenüber. Die Gewerkschaft zeigte sich enttäuscht darüber, dass die Gegenseite trotz der heiklen Situation vieler Belegschaften in der Handelsbranche zum Auftakt der Verhandlungen nicht mit einem Angebot auftrat.

Kurzzeitiger Ausstand vor Edeka-Regionalzentrale in Minden

Vor der Edeka-Regionalzentrale in Minden (NRW), von wo aus zahlreiche Filialen im Norden mitgesteuert werden, sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Mittwoch aus Protest mit einer „aktiven Mittagspause“ kurzzeitig in den Ausstand treten. Der Handelsverband Niedersachsen-Bremen erklärte, man müsse zunächst weiter „Positionen austauschen und ein gemeinsames Verständnis entwickeln“.Verdi-Verhandlungsführerin Sabine Gatz war die Arbeitgeber nach der ersten Tarifrunde am Dienstagabend hart angegangen.

Diese Corona-Lockerungen plant Niedersachsen: Niedersachsen zieht Lockerungen trotz guter Corona-Lage nicht vor

Höhere Umsätze seien Verdienst der Belegschaften

Die Kolleginnen und Kollegen arbeiteten „unermüdlich und unter enormen Belastungen – und das nicht erst seit Corona“. Die Umsätze hätten auch 2020 insgesamt deutlich zugelegt - ein Verdienst der Belegschaften. „Seit der Pandemie kommen allerdings die Angst vor einer Ansteckung oder Einkommensverluste durch Kurzarbeit hinzu“, erklärte Gatz. Faire Gehälter seien wichtig. Zudem gebe es in manchen Firmen „Lohndumping durch Tarifflucht“. Verdi fordert unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld plus 45 Euro als zusätzlichen Fixbetrag und einen Mindest-Stundenlohn von 12,50 Euro. Auch Auszubildende müssten mehr verdienen.

Gespaltenes Bild in der Branche

Die Tarifgeschäftsführerin des Verbands, Karin Schindler-Abbes, verwies auf ein gespaltenes Bild in der Branche. Viele Online- und Lebensmittelhändler seien unbeschadet durch die vergangenen Monate gekommen: „Die wollen auch mehr zahlen, denen geht es gut.“ Ganz anders sei die Lage in kleinen und mittelgroßen Betrieben etwa bei Textilien, Möbeln, Schmuck oder Spielwaren - vor allem in den „so gut wie dichtgemachten“ Innenstädten.

Einmalzahlungen als Vorschlag

„Diesen Händlern können Sie nicht sagen, sie sollen jetzt sofort eine Tariferhöhung zahlen.“Man habe Verdi daher vorgeschlagen, ähnlich wie in der Metall- und Elektroindustrie zunächst Einmalzahlungen anzustreben - dauerhafte Erhöhungen in den Entgelttabellen möglicherweise dann später. „So könnten wir für den Einzelhandel eine Lösung hinbekommen.

In unserer Region kämpfen viele Händler mit den Folgen der Corona Pandemie. So zum Beispiel eine Meiner Einzelhändlerin oder ein Geschäftsmann aus Salzgitter-Lebenstedt. Derweil eröffnet die Drogeriekette „dm“ ein Schnelltestzentrum in Helmstedt.

Zweite Tarifrunde am 10. Juni

Einen wirklichen Gestaltungswillen hat Verdi bisher noch nicht gezeigt.“Die Gewerkschaft peilt bei tarifgebundenen Betrieben, denen es wegen der Pandemie schlecht geht, differenzierte Tarifverträge zur Sicherung der Beschäftigung an. Einzelne Haustarif-Lösungen sieht der Verband kritisch. Voraussichtlich am 10. Juni folgt die zweite Tarifrunde.