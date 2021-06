Weltweiter Schlag gegen das organisierte Verbrechen

Di, 08.06.2021, 14.04 Uhr

Bei weltweiten Polizeieinsätzen gegen das organisierte Verbrechen sind mehr als 800 Verdächtige festgenommen worden, davon mehr als 70 in Deutschland. In Deutschland wurden mehr als 150 Objekte durchsucht, vor allem in Hessen.