Handel kämpft sich in unserer Region aus der Krise

Trotz der Corona-Krise rechnet der Einzelhandel in Deutschland in diesem Jahr mit einem leichten Wachstum. Der Umsatz der Branche werde voraussichtlich nominal um 1,5 Prozent auf gut 586 Milliarden Euro steigen, prognostizierte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Mittwoch in Berlin.

Wachstumstreiber bleibt demnach der Onlinehandel, dessen Umsätze sich in diesem Jahr noch einmal um knapp 20 Prozent auf mehr als 87 Milliarden Euro erhöhen dürften. Der stationäre Einzelhandel werde dagegen im Gesamtjahr voraussichtlich Umsatzeinbußen von 1,1 Prozent hinnehmen müssen und noch Waren im Wert von 499 Milliarden Euro verkaufen.

Lebensmittelhandel wird 2021 noch wachsen

Doch sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen groß. Während die Umsätze im stationären Lebensmittelhandel nach Einschätzung des HDE auch in diesem Jahr noch einmal um 3,1 Prozent wachsen werden, dürften die Umsätze im übrigen stationären Handel von der Mode bis zum Heimwerken um 4,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau liegen.

Ähnlich sieht es auch in unserer Region aus: Zwar profitierten zum Beispiel Fahrradgeschäfte und Baumärkte von der Corona-Pandemie, doch der Bekleidungs-, Schuh- und Lederwarenhandel litt auch im ersten Halbjahr 2021 noch unter „extremen Umsatzrückgängen“, wie Mark Alexander Krack, Geschäftsführer des Handelsverbands Harz-Heide, berichtet. Selbst Geschäfte, die etwa Bürobedarf anbieten, verzeichneten laut Krack ebenfalls maue Ergebnisse – trotz Homeoffices. Der Verbandschef vermutet, dass die Kunden auch in diesem Bereich in den Online-Handel ausgewichen sind.

Viele Händler nehmen Digitalisierungsberatung wahr

Umso erfreuter ist Krack darüber, dass immer mehr niedersächsische Händler das Angebot von kostenlosen Digitalberatungen im Rahmen des Förderprogramms „Digital aufgeLaden“ annehmen. Dabei können sie sich zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen genauso wie zum Social-Media-Auftritt oder Aufbau eines Online-Shops beraten lassen. Er sagt: „Die Händler begeben sich auf mehrere Beine. Aber es menschelt auch wieder im Einzelhandel.“ Heißt: Viele Kunden finden den Weg wieder in die Innenstädte, was die Händler freut, aber auch die Kunden. „Viele Händler berichten von tollem Kunden-Feedback“, sagt Krack.

Die Einzelhändler zwischen Harz und Heide hoffen demnach, dass die Corona-Impfkampagne keinen massiven Einbruch erleidet. Außerdem fordern sie, dass die Geschäfte geöffnet bleiben dürfen, wenn auch mit Einschränkung, sollte eine vierte Corona-Welle über uns rollen. „Es braucht dabei eine Verlässlichkeit der Politik“, sagt Krack.

Wochenmärkte: Standbetreiber ab Wochenende ohne Maske

Gegen das Beibehalten von Maske und Abstandhalten haben die Kaufleute übrigens gar nichts einzuwenden, sagt Krack. „Das nimmt man in Kauf, wenn man so das normale Geschäft weiterbetreiben kann.“

Laut dem Entwurf der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung, die Freitag in Kraft treten soll, dürfen sich dann auf Wochenmärkten unter freiem Himmel nicht mehr nur die Kunden ohne Maske bewegen – sondern auch die Standbetreiber.

