Neue Streiks im Personenverkehr der Bahn ab Montag

Fr, 20.08.2021, 12.32 Uhr

Im Tarifstreit mit der Bahn bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL ab Montag kommender Woche erneut den Personenverkehr. Die Arbeitsniederlegungen beginnen am Montagmorgen um 02.00 Uhr und enden am Mittwochmorgen um 02.00 Uhr. Im Güterverkehr soll der Arbeitskampf bereits am Samstagnachmittag um 17.00 Uhr starten.