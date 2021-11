VW Financial Services Dahlheim wird Chef von VW FS in Braunschweig

Der eine geht, der andere kommt zurück: Bei Volkswagen Financial Servcies, einer der größten Arbeitgeber in Braunschweig, wird Christian Dahlheim ab Februar 2022 Vorstandsvorsitzender. Lars Henner Santelmann, seit 2015 an der Spitze des Finanzdienstleisters, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, wie Volkswagen am Donnerstagabend mitteilte. VW Financial Services ist nach eigenen Angaben Europas größter automobiler Finanzdienstleister und beschäftigt weltweit rund 16.500 Mitarbeitende, davon etwa 6000 in Braunschweig. 2020 erwirtschaftete das Unternehmen ein operatives Ergebnis von 2,8 Milliarden Euro. Die Finanztochter ist für den Wolfsburger Autobauer ein starker Gewinnbringer.

Dahlheim, gebürtiger Berliner, ist seit 2005 im VW-Konzern. In diesen 16 Jahren arbeitete er 13 Jahre bei der Finanztochter: Zunächst als Leiter der Unternehmensentwicklung, von 2008 bis 2012 verantwortete er dann das Finanzdienstleistungsgeschäft in europäischen und ausgewählten Überseemärkten. 2012 ging Dahlheim für VW FS in die USA und wurde dort 2014 President und CEO der VW Credit, womit er die Gesamtverantwortung für das nordamerikanische Finanzdienstleistungsgeschäft des VW-Konzerns übernahm.

2016 kehrte der 53-Jährige nach Braunschweig zurück und war zwei Jahre lang im VW-FS-Vorstand für die Bereiche Vertrieb und Marketing zuständig. 2018 folgte er dem Ruf nach Wolfsburg und leitet seitdem im VW-Konzern den Vertrieb und das After-Sales-Geschäft. Wer ab Februar diese Funktion übernimmt, will VW zu gegebener Zeit mitteilen.

Santelmann beendet seine Karriere bei VW nach mehr als 30 Jahren

Santelmann, 58 Jahre, beendet nun seine Karriere bei VW, die 1988 mit einem Trainee begann. Er durchlief verschiedene Stationen bei Volkswagen, war unter anderem Vertriebsvorstand bei der spanischen VW-Tochter Seat. 2005 kam er dann zu VW FS und wurde Generalbevollmächtigter der Volkswagen Financial Services sowie der Volkswagen Bank. 2008 wurde der gebürtige Peiner und studierte Wirtschaftswissenschaftler in den Vorstand der Volkswagen FS berufen und war zuständig für Vertrieb und Marketing sowie die Regionen Deutschland, Europa, International und Lateinamerika. Im Oktober 2015 wurde Santelmann schließlich Vorsitzender des FS-Vorstands. Als Dahlheim 2018 nach Wolfsburg ging, übernahm Santelmann auch den Vertriebsvorstand bis Oktober dieses Jahres. Den Vertrieb verantwortet im fünfköpfigen Vorstand seitdem Anthony Bandmann.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der VW FS und Volkswagens Finanzvorstand, Arno Antlitz, erklärte laut Mitteilung: „Wir danken Lars Henner Santelmann für die vielen Jahre seiner Tätigkeit für unseren Finanzdienstleistungskonzern. Er hat maßgeblich zu dessen Weiterentwicklung beigetragen.“ Vor allem die organisatorischen Neuaufstellungen wie auch die Ausrichtungen für ein neues direktes und digitales Geschäftsmodell seien durch ihn geprägt worden. „Die Volkswagen Financial Services sind eine tragende Säule unserer Konzernstrategie New Auto“, erklärte Antlitz weiter. „Mit Dr. Christian Dahlheim und seiner Vertriebs- und Finanzdienstleistungsexpertise werden wir diesen überaus erfolgreichen Weg fortsetzen.“

Der Artikel wird aktualisiert.

