Beschwerde gegen Auslieferung von Cum-Ex-Anwalt abgewiesen

Ein Rechtsanwalt von Hanno Berger hält vor dem Prozessauftakt um "Cum-Ex"-Aktiendeals dessen Akte in der Hand.

Das schweizerische Bundesstrafgericht hat eine Beschwerde des deutschen Anwalts Hanno Berger gegen seine Auslieferung an Deutschland abgewiesen. Berger wird in Hessen und NRW im Zusammenhang mit illegalen Cum-Ex-Geschäften zulasten der deutschen Steuerzahler gesucht.

Das Gericht in Bellinzona im Kanton Tessin machte den Entscheid vom 20. Dezember am Mittwoch publik. Berger sitzt seit Sommer in Auslieferungshaft. Er und seine Anwälte können noch das Bundesgericht als letzte Instanz anrufen. Berger hat die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:211222-99-478780/2