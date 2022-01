"Grüne" Atomkraft in Europa: Darum geht es

So, 02.01.2022, 16.05 Uhr

Die EU-Kommission will Atomenergie in eine Liste "nachhaltiger" Energieformen aufnehmen. Während Brüssel mit den Plänen insbesondere in Deutschland auf Widerstand stößt, kann sich die französische Regierung in ihrer Energiepolitik bestätigt sehen.