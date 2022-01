Fischer in Peru wegen Ölpest nach Vulkanausbruch in Tonga in Sorge

Fischer in Peru wegen Ölpest nach Vulkanausbruch in Tonga in Sorge Fischer in Peru wegen Ölpest nach Vulkanausbruch in Tonga in Sorge So, 23.01.2022, 10.02 Uhr Der Vulkanausbruch vor der Küste Tongas im Südpazifik hat eine Ölpest im mehr als 10.000 Kilometer entfernten Peru ausgelöst: Wellen trafen einen Öltanker bei der Abgabe seiner Ladung. Hunderttausende Liter Öl flossen ins Meer. Fischer fürchten um ihr wirtschaftliches Überleben.

Beschreibung anzeigen