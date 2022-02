Ferrari steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Der italienische Sportwagenbauer Ferrari hat 2021 rund 11.000 Autos ausgeliefert. Das ist ein Plus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Maranello mitteilte.

Der Umsatz stieg um 23 Prozent von knapp 3,5 Milliarden auf knapp 4,3 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben 833 Millionen Euro Gewinn, das waren 37 Prozent mehr als 2020. Für dieses Jahr peilt Ferrari 4,8 Milliarden Euro Umsatz an. Der Autobauer kündigte an, mehr Geld in Forschung und Entwicklung zu stecken, um neue Modelle auf den Markt bringen zu können.

