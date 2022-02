Bramsche. Bramscher Tapeten-Hersteller Rasch ist in ständigem Kontakt zu seinen Beschäftigten in Kiew und Kalush. „Es ist herzzerreißend.“

Niedersachsen Unternehmer in großer Sorge um Mitarbeiter in der Ukraine

170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das Bramscher Familienunternehmen Rasch in der Ukraine. Rund 160 stellen in der Fabrik in Kalush, im Westen der Ukraine, Tapeten her, zehn arbeiten am Vertriebsstandort in der Hauptstadt Kiew. Also dort, wo Donnerstag bereits Raketen flogen und am Freitag russische Bodentruppen eindrangen.

„Unsere Mitarbeiter sind sehr verängstigt. Sie sehen Rauchsäulen vor ihren Fenstern und sie berichten, dass in den Supermärkten inzwischen schon alles leergekauft ist. Es ist gar kein Brot mehr erhältlich“, erzählt Geschäftsführer Dario Rasch hörbar angefasst am Telefon. Er stehe von Bramsche im Kreis Osnabrück aus mit vielen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in kontinuierlichem Austausch. „Es ist herzzerreißend.“

Standorte sofort geschlossen

Der Tapetenhersteller hat beide Standorte in der Ukraine sofort am Donnerstag geschlossen. „Unsere erste Priorität ist es, unsere Mitarbeiter in Sicherheit zu bringen. Dann, unsere Standorte zu sichern und drittens,

Rasch-Geschäftsführer Dario Rasch. Foto: Rasch / Privat

die Kommunikation mit und unter unseren Mitarbeitern aufrechtzuerhalten“, erklärt Rasch. Den Angestellten habe das Unternehmen am Donnerstag vorzeitig das Februar-Gehalt ausgezahlt. „Damit sie sich sofort Lebensmittel und Benzin oder Zugtickets kaufen können“, erklärt er. Anders als Menschen hierzulande hätten Ukrainer kaum finanzielle Reserven, deswegen sei der Schritt sehr wichtig gewesen. „Wir unterstützen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch, wenn das Ganze länger dauert“, sagt Rasch mit Blick auf die Auszahlung eines möglichen März-Gehalts.

Was aber eben am schlimmsten sei, sei, dass keiner wisse, wie lange es noch dauere und wie schlimm es noch werde. Ein Mitarbeiter habe ihm erzählt, er habe Angst, dass seine Kinder traumatisiert würden, weil sie nun nachts von Alarmsirenen geweckt würden und dann in U-Bahn-Schächten Schutz suchen müssten. Angesichts dieser Situation passe es nicht, jetzt Prognosen für die Zukunft zu geben. „Natürlich sind wir Kaufleute und haben ein Unternehmen zu führen, aber das ist jetzt absolut zweitrangig“, sagt Rasch.

Rasch stellt sich auf „Winterschlaf“ ein

Man sei froh, wenn man überhaupt wisse, was in den nächsten Stunden passieren würde. Dennoch: Aktuell stelle sich der Tapeten-Fabrikant in der Ukraine auf einen „hoffentlich kurzen“ Winterschlaf ein, alle Rohstoff- und Kundenlieferungen hätten sie erst einmal abgesagt. „Wir wissen nicht, ob Lkw die Grenze passieren können“, sagt Rasch. Die Unsicherheit sei groß. Das Unternehmen sei stark exportorientiert, liefere unter anderem auch nach Russland. Andererseits sei es für seine Produktion in der Ukraine auf Rohstoffe aus dem Ausland angewiesen.

Kalush in der Ukraine ist der zweitgrößte der drei Produktionsstandorte des Familienunternehmens, das Dario Rasch in fünfter Generation gemeinsam mit seinem Bruder führt. Der größte Standort ist am Bramscher Hauptsitz mit rund 450 Beschäftigten, in Polen sind etwa 40 Mitarbeitende in einer Produktion angestellt.

„Der Krieg hat signifikante Auswirkungen auf unser Geschäft, die wir noch nicht übersehen können“, betont Rasch noch einmal. „Wir wissen noch nicht, ob wir für zwei Wochen schließen müssen oder für immer.“ Letzteres wäre „katastrophal“, für die Unternehmensgruppe, die durchschnittlich einen Umsatz von 130 Millionen Euro im Jahr erwirtschaftet.

