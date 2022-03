EU dämpft Hoffnung der Ukraine auf baldige Mitgliedschaft

Fr, 11.03.2022, 08.13 Uhr

In einer in der Nacht in Versailles veröffentlichten Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es, die EU unterstütze die Ukraine auf ihrem "europäischen Weg". Die von Kiew geforderte Schnellmitgliedschaft hatten aber zuvor unter anderem Frankreich, die Niederlande und Luxemburg ausgeschlossen.