Leben im U-Bahnhof in Charkiw aus Angst vor russischen Angriffen

Mo, 25.04.2022, 14.53 Uhr

Charkiw in der Ostukraine wird seit Beginn der russischen Invasion angegriffen. Zahlreiche Menschen haben sich in eine U-Bahn-Station geflüchtet. Das Leben in beengten Verhältnissen bringt Probleme mit sich.