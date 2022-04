Gazprom stoppt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien

Mi, 27.04.2022, 09.14 Uhr

Der russische Staatskonzern Gazprom stoppt seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Die Regierung in Warschau betont, dass es keine negativen Auswirkungen auf polnische Haushalte haben werde. of Russia's $27 billion liquefied natural gas plant in the snow-covered plains of the Arctic