VW-Konzern umbenennen? Das sagen unsere Leserinnen und Leser

Soll der Volkswagen-Konzern sich umbenennen? Eine Diskussion darüber hat vor etwa zwei Monaten eine E-Mail von VW-Chef Herbert Diess an die Führungskräfte des Konzerns angestoßen. Hintergrund der Debatte ist die häufige Verwechslung zwischen VW als Automarke und VW als Mutterkonzern der zahlreichen Konzernmarken wie Audi, Skoda, Seat oder Porsche.

Mehrheit in Sozialen Medien gegen Volkswagen-Umbenennung

Nicht nur der VW-Betriebsrat in Wolfsburg steht einer möglichen Namensänderung ablehnend gegenüber. Bei einer nicht-repräsentativen Umfrage unter unseren Leserinnen und Lesern auf Instagram votierten etwa 84 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer gegen eine Umbenennung, lediglich rund 16 Prozent stimmten dafür. An der Umfrage nahmen bis 13.03 Uhr insgesamt 1.823 Nutzer teil.

Das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ und Mehrfachvotings durch Nutzer mit mehreren Accounts waren nicht ausgeschlossen. Dennoch zeigt sich hier eine klare Tendenz in unserer Leserschaft auf Social Media. Beim Instagram-Auftritt der Wolfsburger Nachrichten ist die Tendenz ähnlich. Hier sind rund 89 Prozent dafür und rund 11 Prozent dagegen. Etwas eher Pro Umbenennung fällt eine Opinary-Umfrage auf unserer Online-Präsenz aus, dort sind 76 Prozent dagegen, allerdings gab es nur 50 Abstimmungen.

Auf Facebook schreibt ein User hierzu: „Eigentlich braucht Volkswagen den Namen nicht ändern stattdessen sollte er [der Konzern, Anmerkung] lieber bei seinem Namen bleiben und auch in die Tat umsetzen.“ Der Konzern solle, so der Leser, sich auf seine Geschichte besinnen und Autos für die breite Masse herstellen.

Diese Namensvorschläge schlagen Leser statt VW in den Sozialen Medien vor

Welche Namen in der Konzernführung eventuell diskutiert werden, ist nicht bekannt. Dem Instagram-Voting entsprechend appellieren Leser bei uns jedoch an den Konzern, den Namen zu behalten. So konnten die Nutzer bei Instagram einen Namensvorschlag einreichen und der häufigste Name mit elf Einsendungen lautet schlicht: Volkswagen. Unklar ist jedoch ob jedem Nutzer klar ist, dass eine Umbenennung vom Konzern VW und nicht der Marke VW gemeint war – was wiederum für eine Umbenennung spräche.

Ein Teil der User wünscht sich einen Namen mit Bezug zum Zukunftsgeschäft Elektromobilität: So nennt ein User den Namen „Volktron“, andere Vorschläge lauten Voltwagen oder – wie die meisten Vorschläge nicht ganz ernst gemeint – „iCar“. Mehrere Nutzer schlagen vor, die Autoklasse ID gleich zum Konzernnamen zu erheben. Wieder andere wollen, dass der Konzern die Namensrechte der „Auto Union“ übernimmt, dem ersten staatlichen Automobilkonzern aus dem Audi hervorging.

In eine ähnliche Richtung geht der Vorschlag den Werbespruch „das Auto“ als Konzernnamen zu nutzen. Andere Nutzer nennen völlig neue Namen: „CarCompany“ oder „Movility“

Viele Namensvorschläge beinhalten Kritik an Preismodell

Auffällig häufig gibt es jedoch auch Namen, die Kritik am VW-Konzern ausdrücken. Anscheinend ist es vor allem die Preisentwicklung, die einigen Lesern sauer aufstößt. So schlägt eine Leserin bei Facebook „Eliteschmiede“ als neuen Namen vor und schreibt: „Volk kann sich bald keine Vehikel mehr erlauben“. Ein anderer Leser schreibt der Name Volkswagen sei überflüssig geworden. „Kann sich ja kaum noch einer leisten.“ Deutlich böser sind die Namensvorschläge wie „GoldWagen“, „VollWucher“ oder „OberschichtsWagen“.

Auch bei dieser Kritik ist jedoch eine Unterscheidung zwischen VW als Marke dem VW-Konzern nicht möglich. Diese Tatsache dürfte trotz dem allgemeinen Tenor das größte Argument für die Umbenennung des Konzerns bleiben. Ob dann einer der oben genannten Namen in die engere Auswahl kommt? Damit es dazu kommen könnte, müsste der Konzern die Debatte auch offiziell und öffentlich mit der Belegschaft führen.

