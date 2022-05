Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Dax etwas schwächer nach jüngster Rally

Frankfurt/Main. Nach seiner jüngsten Gewinnserie hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas schwächer tendiert. Der Dax sank in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,51 Prozent auf 14.501,64 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stagnierte auf Vortagesniveau. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,5 Prozent ein.

Nach dem Dax-Anstieg um rund neun Prozent seit dem 9. Mai fehlt dem deutschen Leitindex zunächst die Kraft für eine fortgesetzte Erholung. Wenngleich nun erst einmal eine Konsolidierung anstehe, habe der Dax seinen seit Januar bestehenden Abwärtstrend nachhaltig verlassen, sagte Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Morgenkommentar. In den USA hatte der Handel am Montag wegen eines Feiertages geruht.

