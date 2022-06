Präsidentschaftswahl in Kolumbien: "Ich bin so verwirrt"

Sa, 18.06.2022, 11.48 Uhr

Am Sonntag fällt in Kolumbien in einer Stichwahl die Entscheidung über einen neuen Präsidenten. Zur Wahl stehen der linke Kandidat Gustavo Petro und der rechte Kandidat Rodolfo Hernández. Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.