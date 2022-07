Was Reisende zum Warnstreik bei der Lufthansa wissen sollten

Di, 26.07.2022, 18.23 Uhr

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa ab dem frühen Mittwochmorgen zum Warnstreik aufgerufen. Es drohen Verspätungen, Annullierungen von Flügen und Chaos an den deutschen Flughäfen. Wer in den kommenden Tagen in den Urlaub fliegen will, sollte also starke Nerven mitbringen - und die eigenen Rechte kennen. IMAGES AND SOUNDBITES

