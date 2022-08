Özdemir: Veränderung der Tierhaltung statt Abschaffung

Immer wieder gibt es erschreckende Berichte über die Tierhaltung in einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will die Regularien deshalb ändern.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich für einen Erhalt der Tierhaltung und der Fleischproduktion in Deutschland stark gemacht. «Vielleicht etwas überraschend aus dem Munde eines Vegetariers: Mir geht’s auch darum, dass wir gutes Fleisch aus Deutschland auch künftig haben», sagte Özdemir am Montag zum Auftakt der Grünen-Vorstandsklausur in Laatzen bei Hannover.

«Weniger Fleisch, sicherlich weniger Tiere», sagte er. Die Zahl der Tiere, die ein Landwirt halte, müsse an die Fläche angepasst werden. Entsprechende Vorgaben gibt es heute bereits im Ökolandbau.

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

«Aber ich sag auch mal: Mein Gemüse braucht Tiere», so Özdemir. Wenn Deutschland weniger mineralischen Dünger verbrauchen wolle, für den Gas aus Russland verbraucht werde, brauche es sogenannten Wirtschaftsdünger, zu dem unter anderem Gülle und Mist gehören. Zur Kreislaufwirtschaft gehöre in der Landwirtschaft auch die Tierhaltung.

«Ich krieg' da ja von zwei Seiten manchmal Feuer», sagte Özdemir. «Ein Teil der veganen Fraktion sagt: Was? Weg mit der Tierhaltung! Ich respektier' die Entscheidung von jedermann und jeder Frau, das kann jeder für sich entscheiden. Aber wir werden sicherlich keine nationale Politik machen können, die auf die Tierhaltung verzichtet.» Es brauche eine andere Tierhaltung, aber nicht den Verzicht darauf.

Die Tierhaltung verbraucht mehr Ressourcen und erzeugt mehr Treibhausgase pro Kilogramm Fleisch als die Produktion von Obst oder Gemüse. Insbesondere in der Rinderhaltung entsteht das klimaschädliche Gas Methan.

© dpa-infocom, dpa:220829-99-552055/2 (dpa)