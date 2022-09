Neuer VW-Chef Blume: „Eintracht ist mein Herzensverein“

Wolfsburg. Im Gespräch mit unserer Zeitung offenbart Volkswagen-Chef Oliver Blume, was ihn als Menschen ausmacht und für wen im Fußball sein Herz schlägt.

Überraschend verkündete der VW-Konzern im Juli, dass der gebürtige Braunschweiger Oliver Blume den bisherigen VW-Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess ablösen wird. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht Top-Manager Blume nicht nur über seinen Plan für Volkswagen und den Grund für den kurzfristigen Wechsel, sondern auch über seine Kindheit in unserer Region – und nicht zuletzt offenbart er seinen Lieblingsverein im Profi-Fußball.

VW-Chef Blume: Werte dieser Region prägen ihn noch heute

Aufgewachsen ist Oliver Blume in der Region nahe Wolfsburg. Studiert hat der Top-Manager in Braunschweig. Die Region hat Blume auf seinem Weg immer begleitet, die niedersächsische Bodenständigkeit und Verlässlichkeit hätten ihn geprägt, sagt er. „Die Werte, die ich aus der Heimat mitbekommen habe und das, was ich dazu gelernt habe, machen mich als Person aus.“

Aus seiner Heimat hat Blume aber nicht nur Werte mitgenommen, auch sein Fußballer-Herz schlägt noch in der Region. „Ich bin als Kind oft mit meinem Vater zu den Bundesligaspielen von Eintracht Braunschweig gegangen. Insofern ist die Eintracht nach wie vor mein Herzensverein.“

Was der Top-Manager über den VfL Wolfsburg und RB Leipzig denkt, lesen Sie ausführlich im Interview mit VW-Chef Oliver Blume.

