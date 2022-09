Queen-Gedenken lässt Kassen der Blumenhändler klingeln

Mi., 14.09.2022, 10.53 Uhr

In Gedenken an die gestorbene britische Königin Elizabeth II. legen derzeit in und außerhalb Großbritanniens viele Menschen Blumen nieder. Davon profitiert vor allem der Blumenhandel. Der Umsatz ist in den letzten Tagen gestiegen und der Höhepunkt noch längst nicht erreicht.

Video: Wirtschaft und Finanzen, Vermischtes, Leute