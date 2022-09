Heizölpreise aktuell: Preis von heute (20.9.) für 1 Liter Heizöl

Berlin Wie entwickeln sich die Heizölpreise? Wie viel kostet ein Liter Heizöl heute am 20. September 2022? Alle aktuellen Preise im Überblick.

Energiekosten Heizölpreise heute: So viel kostet Heizöl am 20. September

Kaum ein Thema beschäftigt Deutschland derzeit so sehr wie die explodierenden Energiepreise. Im Fokus ist dabei oft die Gasversorgung – doch auch für Heizöl müssen Verbraucherinnen und Verbraucher seit dem russischen Angriff auf die Ukraine deutlich mehr zahlen als noch zuvor. Doch wie hoch sind die Heizölpreise aktuell genau?

Alle Informationen zur Entwicklung der Heizölpreise und Prognosen lesen Sie hier.

Aktuelle Heizölpreise von heute: So viel kostet Heizöl am 20. September 2022?

Je nach Anbieter kann sich der Preis für Heizöl leicht unterscheiden. Zudem gibt es verschiedene Arten von Heizöl – für Premium-Öl muss zum Beispiel mehr bezahlt werden als für die Standard-Variante. Dennoch gibt es durchschnittliche Werte, die man für einen Vergleich kennen sollte. Unsere Tabelle zeigt die Preise pro Liter verschiedener Anbieter und Vergleichsportale.

Datum Heizölpreise laut "TotalEnergies" Heizölpreise laut "Tecson" Heizölpreise laut "esyoil" Heizölpreise für Freitag, 16. September 2022 1,52 Euro 1,55 Euro 1,52 Euro Heizölpreise für Samstag, 17. September 2022 1,52 Euro 1,54 Euro 1,51 Euro Heizölpreise für Sonntag, 18. September 2022 1,52 Euro - 1,51 Euro Heizölpreise für Montag, 19. September 2022 1,52 Euro 1,54 Euro 1,51 Euro Heute, 20. September 2022 1,53 Euro 1,56 1,54

Nach einem zeitweisen Abwärtstrend bei den durchschnittlichen Heizölpreisen sind diese zuletzt wieder etwas angestiegen. Dabei geht es zwar nur um wenige Cent – doch auch die können einen großen Unterschied machen. Denn in viele Private Tanks passen rund 3000 Liter Heizöl. Geht man dabei von einem Preisanstieg um 3 Cent aus, wie ihn esyoil angibt, würden Kundinnen und Kunden heute für eine komplette Tankfüllung 90 Euro mehr zahlen als noch gestern. Lesen Sie auch: Heizöl – Darum lohnt sich die gemeinsame Bestellung mit Nachbarn

Entwicklung der Heizölpreise im Jahr 2022

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die Energiemärkte weltweit nachhaltig verändert. Auch die Heizölpreise in Deutschland sind aufgrund der veränderten geopolitischen Lage stark gestiegen. Nach einem anfänglichen Hoch ist der Preis inzwischen jedoch wieder leicht zurückgegangen. Die Preisentwicklung in unserer Tabelle basiert auf Angaben von "esyoil".

Datum Heizölpreise pro Liter 15. Januar 2022 0,87 Euro 15. Februar 2022 0,94 Euro 15. März 2022 1,69 Euro 15. April 2022 1,30 Euro 15. Mai 2022 1,30 Euro 15. Juni 2022 1,47 Euro 15. Juli 2022 1,52 Euro 15. August 2022 1,53 Euro 15. September 2022 1,52 Euro

Heizölpreise in Deutschland: Unterschiede zwischen den Bundesländern

Es gibt viele verschiedene Einflussfaktoren, die sich auf die Heizölpreise in Deutschland auswirken. Neben dem Prinzip von "Angebot und Nachfrage" und der weltpolitischen Entwicklung gehört dazu auch der Wohnort in Deutschland. Dadurch können sich die Preise je nach Bundesland unterscheiden. Die Daten in unserer Tabelle basieren auf Angaben von "TotalEnergies".

Bundesland Heizölpreis pro Liter am 19. September 2022 Baden-Württemberg 1,72 Euro Bayern 1,51 Euro Berlin 1,62 Euro Brandenburg 1,63 Euro Hamburg 1,46 Euro Hessen 1,52 Euro Mecklenburg-Vorpommern 1,50 Euro Niedersachsen (inkl. Bremen) 1,40 Euro Nordrhein-Westfalen 1,34 Euro Rheinland-Pfalz 1,53 Euro Saarland 1,56 Euro Sachsen 1,49 Euro Sachsen-Anhalt 1,46 Euro Schleswig-Holstein 1,48 Euro Thüringen 1,52 Euro

Zwischen den einzelnen Bundesländern betragen die Unterschiede aktuell bis zu 38 Cent pro Liter. Besonders günstig ist Heizöl derzeit in Nordrhein-Westfalen – am meisten müssen Verbraucherinnen und Verbraucher in Baden-Württemberg bezahlen. Die großen Unterschiede entstehen unter anderem durch die lokalen Verfügbarkeiten, aber auch durch unterschiedlich hohe Kosten für den Transport.

