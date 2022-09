Viertes Leck an Nord-Stream-Pipelines entdeckt

Do., 29.09.2022, 10.23 Uhr

Die Behörden in Schweden haben ein viertes Leck an den Nord-Stream-Pipelines am Grund der Ostsee entdeckt. Damit gibt es jetzt zwei Schadstellen in schwedischen Gewässern und zwei in dänischen.

