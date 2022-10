132 Azubis der IHK Braunschweig bestehen mit „sehr gut“

Im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig haben insgesamt 2650 Auszubildende ihre Abschlussprüfungen im Winter und Sommer abgelegt. 132 von ihnen haben mit 91 oder mehr Punkten bestanden und ihre Lehre damit mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen, wie die IHK mitteilte.

IHK-Präsident Tobias Hoffmann freute sich, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder gemeinsam mit den Absolventen, Unternehmen und Berufsschulen feiern zu können: „Nach Monaten des Distanzlernens und ‚Getrennt-Seins‘ ist das heutige Beisammensein umso schöner“, sagte er bei der Feier im Millenium Event-Center. Hoffmann ermutigte die Prüfungsbesten zudem, weiterhin die eigenen Potenziale auszuschöpfen.





Die Auszubildenden: Jasmin Alkilic, Justine Anders, Emily Axmann, Michael Beckel, Luca Frank Behrens, Carolin Bock, Jona Braun, Elisabeth Brdoch, Niklas Brueske, Niklas Burfeind, Jennifer Dickehut, Melanie Ehmann, Karsten Ediger, Ledeyna Ergül, Jens Evertsbusch, Marc Silas Frank, Dominik Fasold, Max Führ, Emily Joanna Goscheva, Ferhat Gökdogan, Luisa Görner, Muhammed Gözübüyük, Tanja Gziersan, Brixens Halimi, Stefan Hein, Jonas Helmecke, Lucas Hilbert, Henrik Hildebrand, Michaela Horn-Meierdierks, Natascha Horstmann, Rudolf Hupfer, Daniel Hurt, Julius Irtel von Brenndorf, Cindy Jördens, Niclas Jury, Jan-Luca Kath, Lola Kämpfe, Samira Kiehne, Torben Kirchner, Katharina Klein, Michelle Kowski, Linus Krauß, Hannes Kröger, Lukas Kuchem, Laura Michelle Lalowski, Kelvin Liebertz, Nikolas Lindemann, Nic Lüddecke, Hauke Lühr, Brian Meier, Charlene Möller, Selina Nardmann, Lea Aileen Pospiech, Darline Prause, Erik Priebe, Damaris Prothmann, Theresa Pröttel, Janet Riesner, Leona Röhrs, Marcel Röneke, Elisabet Romanenko-Reinhardt, Charlyn Michelle Rudolf, Ömer-Faik Sahin, Nele Sandvoß, Ulrike Sattler, Tristan Schacht, Felix Schlie, Jenice Scholz, Christian Schröder, Max Schütze, Lea Sophie Schulz, Noah Schwarzrock, Hamdi Sharaf, Michelle Simon, Luca-Jolie Stefan, Noa-Noel Steinmann, Viktoria Stempel, Alexander Stripling, Lukas Treder, Sina Johanna Svenja Warmus, Ida Charlotte Weihe, Kevin Wengorsch, Jonathan Wessel, Finn Wilke, Jonas Wischeropp, Finn Wolter, Kai Wosnitza, Jana Wulfes, Celina Volk, Lilli Zielke, Meike Zöllner





Die Betriebe: Netto (Bad Harzburg; Ahorn Hotel (Braunlage); Aerodata, Barmer, Braunschweiger Flammenfilter, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit; Dallmayr, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik, Döhler Hosse Stelzer & Co. KG, E-Bike Kasten; Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Grund Blumen Dekoration, ISR Information Products, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Lavie Reha, Lehrwerk, Max Kroker, MDM Münzhandelsgesellschaft, msg David, New Yorker, Perschmann, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, R + V Allgemeine Versicherung, Siemens Mobility, Techniker Krankenkasse, Technische Universität Braunschweig, Volkswagen, Volkswagen Financial Services, Westermann (Braunschweig); Auerswald (Cremlingen); Sport Thieme (Grasleben); Landwind (Gevensleben); INN-tegrativ, PDV-Systeme, Rosier (Goslar); Albemarle (Langelsheim); Hoffmann Maschinen- und Apparatebau (Lengede); Bundes-Gesellschaft für Endlagerung (Peine); Alstom, MAN, Salzgitter Flachstahl (Salzgitter); Nordzucker (Schladen); Jesse (Seesen); Dermaroller, Mast-Jägermeister, MKN, Wolfenbütteler Baugesellschaft (Wolfenbüttel)

red

