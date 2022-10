Wolfsburg hat mehr Autos als Einwohner

Das Bild zeigt den VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg.

Die Autodichte in den Städten und auf dem Land nimmt immer weiter zu – trotz öffentlicher Debatten über eine Mobilitätswende. Die Fahrleistung pro Pkw nimmt hingegen ab, wie der Kraftfahrzeuggewerbe-Verband Niedersachsen-Bremen jetzt mitteilte. Demnach kamen vergangenes Jahr bundesweit 580 Autos auf 1000 Einwohner. Das sei ein Rekordwert. In Niedersachsen waren es noch mehr, hier waren auf 1000 Einwohner 613 Autos angemeldet. Innerhalb von zehn Jahren hat die Zahl der Autos damit um 16,3 Prozent zugelegt.

Die Autodichte in Niedersachsen. Foto: Grafik: Jürgen Runo / Bild: dpa / Quelle: Kfz-Gewerbe-Verband

Verbands-Präsident Karl-Heinz Bley erklärte, dass die Entwicklung vor allem der Tendenz zum Zweitwagen geschuldet sei. Davon gibt es in Wolfsburg offensichtlich besonders viel. In der VW-Stadt fahren mehr Autos, als Einwohner leben: Auf 1000 Wolfsburger kommen 1021 Zulassungen – so viele, wie sonst nirgends in Niedersachsen. Allerdings dürfte das vor allem an der Volkswagen AG liegen, die sämtliche Geschäftsfahrzeuge in Wolfsburg zulassen lässt, zum Beispiel Dienstwagen oder Leasing-Fahrzeuge für Mitarbeitende. Auf Platz zwei der Orte mit der größten Auto-Dichte folgt mit einigem Abstand die Stadt Rotenburg (Wümme), östlich der Hansestadt Bremen. Dort kommen auf 1000 Einwohner 704 Pkw.

Weniger gefahrene Kilometer pro Pkw

Der Verband Kraftfahrzeuggewerbe hat auch ausgewertet, wie hoch die Fahrzeugdichte in den ehemaligen vier Regierungsbezirken ist und dabei große regionale Unterschiede festgestellt. Am meisten Autos gibt es demnach im Bezirk Lüneburg (641), am wenigsten im Bezirk Hannover (571). Im Bezirk Braunschweig kommen 638 Autos auf 1000 Einwohner, im Bezirk Weser-Ems 616.

Dass mehr Autos auf der Straße seien, bedeute aber nicht zwangsläufig, dass die Verkehrsleistung wachse, sagte Bley. So sei die durchschnittliche Jahresfahrleistung pro Auto in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken und liege aktuell bei 11.895 Kilometern in Niedersachsen (minus 3 Prozent). Zwei Jahre zuvor seien es 12.237 Kilometer gewesen.

