Seeliger Bank in Wolfenbüttel erweitert Geschäftsführung

Das Bankhaus C. L. Seeliger aus Wolfenbüttel erweitert seine Geschäftsleitung, wie es jetzt mitteilte. Der 37-jährige Cosimo von Dungern wird Generalbevollmächtigter der Privatbank und soll dort das Geschäftsmodell im Bereich Vermögensverwaltung weiterentwickeln. Erst im Juli hatte die Seeliger Bank mitgeteilt, in der Vermögensverwaltung künftig neue Wege zu gehen. Sie kooperiert mit der Schweizer Privatbank Bergos, um ihren Kunden eine „moderne und international ausgerichtete Vermögensverwaltung“ anbieten zu können.

Die Seeliger Bank ist von Dungern nach eigenen Angaben seit frühester Jugend vertraut – sein Vater Camill von Dungern war demnach viele Jahre persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses, das heute von Friedrich-Carl Heidebroek und Christoph Schmitz als persönlich haftende Gesellschafter geleitet wird.

„International erfahrener Banker“

Cosimo von Dungern ist seit dem 1. Oktober der dritte im Bunde der Geschäftsleitung. Der gebürtige Göttinger studierte in den Niederlanden und Kanada und war zuletzt bei der Hamburger Privatbank Berenberg für die Finanzberatung von Firmenkunden zuständig. In seiner Freizeit spiele der Reserveoffizier Fußball und begeistere sich für die Schleppjagd. „Tradition und Integrität sind nicht nur für das Bankhaus Seeliger wichtige Werte, sondern auch für mich persönlich“, erklärte von Dungern. Und Heidebroek und Schmitz freuten sich, „mit Herrn von Dungern einen international erfahrenen Banker für das Bankhaus Seeliger gewonnen zu haben, dem die Werte unseres Hauses quasi in die Wiege gelegt wurden“.

Die Seeliger Bank ist mit 225 Jahren die älteste Privatbank in Niedersachsen und beschäftigt rund 80 Mitarbeitende. Sie kümmert sich vor allem um die Vermögensanlage und Finanzierung für Privatkunden, Landwirte, Stiftungen und mittelständische Unternehmen in Norddeutschland.

