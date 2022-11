Grüner Minister will deutlich mehr Personal für Energiewende

Braunschweig. In Niedersachsen bräuchte es 1.600 Stellen – kann das Land die wirklich schaffen? Christian Meyer will den Genehmigungsturbo.

Umweltminister Christian Meyer will Tempo machen bei der Energiewende in Niedersachen.

Niedersachsens neuer Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will für die Energiewende zusätzliche Stellen in Behörden schaffen. Sie sollen unter anderem in einer „Taskforce Energiewende“ dabei helfen, den Windkraftausbau in Niedersachsen voranzubringen, sagte der Grünen-Politiker unserer Zeitung.

Bei der Umweltministerkonferenz in Goslar in der kommenden Woche steht die Genehmigungsbeschleunigung auf der Tagesordnung, so der Minister. „Es bräuchte 16.000 Stellen bei den Behörden bundesweit, um die Klima- und Naturschutzziele umsetzen und insbesondere Erneuerbare endlich schneller genehmigen zu können“, sagte er. Für Niedersachsen wären das etwa 1.600 Stellen. Ob das Land diese Stellen tatsächlich schaffen wird, ließ Meyer noch offen.

Es gehe auch um klarere, eindeutigere rechtliche Standards, sagte der Minister. „Wir werden das in Niedersachsen auch durch einen Klima-Vorrang in den Gesetzen verankern. Das heißt, alles, was zusätzlich dem Klimaschutz dient, muss schneller und einfacher gehen, um den Genehmigungsturbo in den Behörden zu ermöglichen.“ Das Land Niedersachsen will die Vorrangfläche für Windräder in den nächsten Jahren auf 2,2 Prozent der Fläche verdoppeln.

