Kein Aussicht auf Erfolg bei Klimaklage gegen VW

Die Fridays-for-Future-Aktivistin Clara Mayer und Landwirt Ulf Althoff-Cramer stehen vor dem Landgericht in Braunschweig. Beide klagen gegen VW – Althoff-Cramer allerdings am Landgericht Detmold. Der Landwirt kam aber aus Solidarität am Dienstag nach Braunschweig.