Pelletspreise heute am 11. Januar: Der aktuelle Preis für 1 Tonne

Berlin. Wie haben sich die Pelletspreise am 11. Januar entwickelt? In einer Tabelle informieren wir über die aktuellen Preise für Pellets.

Energiekosten Pelletspreise heute am 11. Januar: So viel kostet eine Tonne

In der vom Krieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise in Deutschland sind die Preise für klassische Brennstoffe wie Heizöl und auch Gas explodiert. In der Hochphase der Energie- und Preiskrise hatte der Liter Heizöl zeitweise die Marke von zwei Euro geknackt – mittlerweile hat sich die Lage am Energiemarkt ein wenig beruhigt. Die Heizölpreise sind im Vergleich zu 2022 gesunken und auch der Gaspreis hat sich eingependelt. Der Abwärtstrend der Energiepreise in Deutschland zeichnet sich auch mit Blick auf die Pelletspreise ab.

Die aktuellen Pelletspreise haben wir in der unten stehenden Tabelle aufgelistet – hier finden Sie auch den Pelletspreis heute (11. Januar). Viele weitere Informationen zur Entwicklung der Pelletspreise und der Aussicht für 2023 haben wir in einem separaten Beitrag zusammengefasst.

Pelletspreise vom 11. Januar: Der Preis pro Tonne Pellets auf einen Blick

Im Gegensatz zu Gas – das die meisten Menschen über die Gasleitung beziehen – werden Pellets nach Hause geliefert. Man kauft also eine große Menge auf einmal. Für Verbraucher lohnt es sich deshalb, die Energiepreise zu vergleichen und möglichst zum günstigsten Zeitpunkt zuzuschlagen. Die Daten in der folgenden Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24". Lesen Sie hier: Pellets aus Laub – Das müssen Sie zur Holz-Alternative wissen

Im Vergleich zum Dienstag ist ein deutlicher Abfall der Pelletspreise erkennbar. Mit 475,48 Euro je Tonne kosten die Pellets 8,24 Euro weniger als am 10. Januar und 12,75 Euro weniger als vor einer Woche. Aus Sicht von Experten könnte sich der positive Trend im Hinblick auf die Pelletspreise 2023 weiter fortsetzen. Rekordpreise von über 800 Euro sind mit Blick auf die Preisentwicklung erst einmal nicht mehr zu erwarten.

Martin Bentele – Geschäftsführer im Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) – geht im Gespräch mit unserer Redaktion davon aus, dass sich die Pelletspreise auf lange Sicht in einer Spanne zwischen 400 bis 500 Euro bewegen werden. Eine Rückkehr zu Preisen von rund 200 Euro pro Tonne – wie sie vor der Energiekrise üblich waren – sieht er auch langfristig nicht.

Pelletspreise im langfristigen Vergleich: Deutlicher Abwärtstrend erkennbar

Die Frage, ob man jetzt Pellets kaufen oder besser abwarten sollte, sollte man jedoch ohnehin nicht allein vom Preis abhängig machen. Denn genau wie beim Heizöl gilt hier: Wer keine oder bloß noch wenige Pellets auf Vorrat hat, sollte jetzt handeln und Holzpellets einkaufen. Größere Preisunterschiede zeigen sich im langfristigen Vergleich der Pelletspreise:

Vor einem Monat (11. Dezember) hatte eine Tonne Pellets 495,41 Euro gekostet

Anfang 2022 haben die Pelletspreise pro Tonne noch 355,95 Euro betragen.

Zu Beginn des Jahres 2020 konnte man eine Tonne Holzpellets für 232,53 Euro kaufen.

Pelletspreise in Deutschland: Unterschiede zwischen den Bundesländern

Auswirkungen auf die Pelletspreise hat nicht nur, wann man kauft, sondern auch wo. Je nach Bundesland und Region gibt es zum Teil deutliche Unterschiede. Dies liegt unter anderem daran, wie viel Holz in der Region verarbeitet wird und wie viele Reste dabei anfallen. Die Preise in unserer Tabelle basieren auf den Angaben von "energienutzer.de" (Stand: Dezember 2022) und weichen daher von den Angaben zum deutschlandweiten Durchschnitt (basierend auf Daten von "Heizpellets24") ab.

Region Bundesländer Pelletspreise pro Tonne (Stand 12/2022) Nord/Ost Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein 561,95 Euro Mitte Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 541,67 Euro Süd Bayern, Baden-Württemberg, Saarland 520,79 Euro

Verbraucherinnen und Verbraucher im Norden und Osten Deutschlands müssen aktuell deutlich mehr für eine Tonne Holzpellets bezahlen als die Menschen im Süden. Von den regionalen Unterschieden abgesehen sind die Pelletspreise deutlich niedriger als die Kosten für Gas oder Öl. Im Gegenzug dafür ist aber die Anschaffung einer Pelletheizung teurer – im Vergleich zu Gas- und Ölheizungen kostet sie rund doppelt so viel.

