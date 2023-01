Strompreis heute am 11. Januar: Der aktuelle Preis pro kWh Strom

Berlin. Die Strompreise in Deutschland sind seit 2022 gestiegen. Wie viel kostet eine kWh Strom heute am 11. Januar? Hier lesen Sie mehr.

Energiekosten Strompreis heute am 11. Januar: So viel kostet die kWh Strom

Die Energie- und Preiskrise infolge der Kämpfe in der Ukraine hatte sich 2022 primär im Energiesektor bemerkbar gemacht. Die Preise für Heizöl oder auch Gas sind massiv gestiegen. Auch alternativen Brennstoffe wie Pellets kosteten plötzlich deutlich mehr. Mittlerweile hat sich die Situation am Energiemarkt ein wenig beruhigt. Die Preise für Heizöl und Gas haben sich im Januar stabil eingependelt. Im Hinblick auf die Strompreise zeichnet sich ein anderes Bild ab – im Unterschied zu Heizöl und Gas wurden die Strompreise in der Energiekrise vergleichsweise spät teurer.

Viele Informationen zur Entwicklung des Strompreises und zu aktuellen Einschätzungen haben wir für Sie in einem separaten Beitrag zusammengefasst. Die aktuellen Strompreise von heute (11. Januar) haben wir in der folgenden Tabelle ausgelistet.

Strompreis heute am 11. Januar: Der Preis pro kWh Strom auf einen Blick

Lange hatte sich der Strompreis in Deutschland eher moderat entwickelt. Doch inzwischen geben viele Energieversorger ihre gestiegenen Kosten für die Beschaffung an die Verbraucher weiter. Und auch die Preise für neue Verträge liegen – vor allem bei den Grundversorgern – deutlich über den Werten von Anfang 2022. Unsere Tabelle beruht auf Daten des Vergleichsportals "Stromauskunft" und zeigt die aktuellen Durchschnittspreise für Neukunden in Deutschland:

Der Blick in die Tabelle zeigt: Die Strompreise für eine Kilowattstunde (kWh) in Ökostrom- und Alternativtarifen haben sich kaum verändert. Jedoch hat der durchschnittliche Strompreis der Grundversorger in Deutschland für Neukunden ordentlich zugelegt – von 45,65 Cent je kWh auf aktuell 47,72 Cent. Dabei ist zu beachten: Gerade bei den Grundversorgern gibt es regional große Preisunterschiede. Daher ist auch der mittlere Strompreis der Grundversorger mit Vorsicht zu genießen. Teure Preise wie in Brandenburg oder Thüringen treiben den Durchschnittspreis nach oben.

Die Entwicklung der Strompreise kann Folgen für Menschen haben, die wegen der günstigeren Preise in die Grundversorgung gewechselt sind. Sie zahlen jetzt mehr bezahlen als in Alternativtarifen. Kurzfristige Schwankungen haben jedoch für die meisten Verbraucher ohnehin kaum Auswirkungen. Denn wer Bestandskunde ist, bezahlt den im Vertrag vereinbarten Preis. Eine Garantie für günstigere Preise sind aber auch Verträge nicht – auch hier können sich die Strompreise pro Kilowattstunde ändern. Darüber muss der Versorger die Kunden aber vorab schriftlich informieren.

Strompreis in Deutschland: Wie hat sich der Preis 2022 entwickelt?

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher müssen also bald mit höheren Stromkosten rechnen. Ob das so bleiben wird, ist schwer vorherzusagen. So zeigt die Preisentwicklung im Jahr 2022 ein stetes Auf und Ab – auch 2023 könnte sich das fortsetzen. Unsere Tabelle mit den durchschnittlichen Neukundenpreisen beruht auf Angaben von "Stromauskunft".

Monat Grundversorger Günstigster Ökostromtarif Günstigster Alternativtarif Januar 2022 36,93 Cent pro kWh 60,19 Cent pro kWh 54,83 Cent pro kWh Februar 2022 40,03 Cent pro kWh 41,96 Cent pro kWh 41,80 Cent pro kWh März 2022 38,93 Cent pro kWh 39,41 Cent pro kWh 37,94 Cent pro kWh April 2022 38,92 Cent pro kWh 46,23 Cent pro kWh 45,01 Cent pro kWh Mai 2022 40,77 Cent pro kWh 44,72 Cent pro kWh 44,28 Cent pro kWh Juni 2022 39,85 Cent pro kWh 39,60 Cent pro kWh 39,20 Cent pro kWh Juli 2022 39,57 Cent pro kWh 37,54 Cent pro kWh 36,29 Cent pro kWh August 2022 37,83 Cent pro kWh 44,51 Cent pro kWh 44,41 Cent pro kWh September 2022 38,11 Cent pro kWh 40,38 Cent pro kWh 40,03 Cent pro kWh Oktober 2022 37,96 Cent pro kWh 67,49 Cent pro kWh 61,99 Cent pro kWh November 2022 38,60 Cent pro kWh 60,89 Cent pro kWh 57,09 Cent pro kWh Dezember 2022 46,84 Cent pro kWh 47,23 Cent pro kWh 45,56 Cent pro kWh

Deutlich wird mit Blick auf die Preisentwicklung 2022 vor allem, dass sich die Preise für Ökostrom dem mittleren Strompreis beim Grundversorger angenähert haben. Zeitweise war Ökostrom sogar etwas günstiger. Auch aktuell ist das der Fall.

Strompreis nach Bundesland: Wo der Strom am 11. Januar am meisten kostet

Für den Strompreis ist ausschlaggebend, wo man wohnt und bei welchem Stromanbieter man Kunde ist. Von Bundesland zu Bundesland kann der Preis pro kWh sehr unterschiedlich sein. Die Hauptgründe dafür sind laut "Stromauskunft" die Netz-Nutzungsentgelte und der Wettbewerb der Stromanbieter vor Ort. In der folgenden Tabelle werden daher nur die Grundversorger verglichen.

Bundesland Strompreis pro kWh am 11. Januar Baden-Württemberg 46,05 Cent pro kWh Bayern 44,88 Cent pro kWh Berlin 44,91 Cent pro kWh Brandenburg 58,27 Cent pro kWh Bremen 38,02 Cent pro kWh Hamburg 46,44 Cent pro kWh Hessen 47,32 Cent pro kWh Mecklenburg-Vorpommern 57,49 Cent pro kWh Niedersachsen 47,13 Cent pro kWh Nordrhein-Westfalen 43,57 Cent pro kWh Rheinland-Pfalz 45,62 Cent pro kWh Saarland 54,11 Cent pro kWh Sachsen 49,69 Cent pro kWh Sachsen-Anhalt 47,32 Cent pro kWh Schleswig-Holstein 59,69 Cent pro kWh Thüringen 56,64 Cent pro kWh Deutschland gesamt 47,72 Cent pro kWh

Die teils stark gestiegenen Strompreise in einzelnen Bundesländern haben den bundesweiten Durchschnittspreis der Grundversorger ebenfalls ansteigen lassen. Mit am größten ist die Preisdifferenz zum Vortag in Brandenburg. Hier ist der Strompreis für eine kWh von 43,44 Cent am 10. Januar auf aktuell 58,27 Cent gestiegen. In Schleswig-Holstein ist der Strompreis im gleichen Zeitraum von 41,85 Cent pro kWh auf 59,69 Cent geklettert. Damit gehören die beiden Bundesländer zu den Regionen mit den teuersten Grundversorgern für Neukunden in Deutschland.

