rbb-exklusiv: Steinbach zu Energieversorgung: "Bitte, bitte keine Panik"

Berlin (ots) - Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach (SPD) hat die Bevölkerung vor Panik bei der Energieversorgung gewarnt.

Im Inforadio vom rbb sagte Steinbach am Mittwoch, selbst wenn Russland die Gas- und Öllieferungen einstellen sollte, sei Deutschland vorbereitet:

"Es gibt eine ganz klare Priorität. Wenn wir diese Versorgungssituation haben, ist erstmal die Bevölkerung zu versorgen und erst in zweiter Linie die freie Wirtschaft. Und wir haben dann eine gewisse Zeit, mit dem Bund vorbereitete Pläne in Gang zu setzen, mit den entsprechenden Krisenstäben. Das wird nicht ohne Engpässe abgehen, aber im Großen und Ganzen ist das vorbereitet -und in sofern, bitte, bitte keine Panik!"

Es stehe aber völlig außer Frage, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden müsse, um bei der Energieversorgung unabhängig von Russland zu werden, betonte Steinbach. Das sei auch wichtig mit Blick auf die Preise:

"Wo mehr erneuerbare Energie am Netz ist und wir weniger aus dem Gasverbrauch brauchen, gehen die Strompreise an der Börse runter. Also im Prinzip sind die grünen Energien eine Preisbremse - eine sehr praktische Preisbremse."

Um mehr Geschwindigkeit in den Ausbau zu bekommen, sei man bereits im Gespräch mit dem Bund, sagte der Minister: "Diese Prozesse dauern im Augenblick zu lange. Drei bis fünf Jahre zur Aufstellung eines Windrades, aufgrund der Planungs- und Genehmigungsverläufe - das sind Zeiträume, die wir uns nicht mehr leisten können"

Das ganze Interview können gibt es hier nachzuhören: https://ots.de/UIu9eq

