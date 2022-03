Deutsche Vermögensberatung macht sich für die Ukraine stark / 1.000.000 Euro für wirkungsvolle humanitäre Hilfe

Frankfurt (ots) - "Menschen brauchen Menschen" - das ist jetzt wichtiger denn je! Getreu ihrem Unternehmensmotto stellt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) eine Million Euro als Soforthilfe bereit, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. Das Familienunternehmen spendet den Betrag an den gemeinnützigen Verein "Menschen brauchen Menschen e. V.", der sich unmittelbar für Menschen in Not starkmacht und verschiedene Initiativen in der Ukraine unbürokratisch unterstützt. Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Vermögensberatung AG: "Ich bin tief erschüttert über die aktuelle Situation und das große Leid der Menschen in der Ukraine. Umso wichtiger ist, dass die dringend benötigte Unterstützung schnellstmöglich dort ankommt, wo sie gebraucht wird."

Mit der Auftaktfinanzierung durch die Deutsche Vermögensberatung kann der Verein "Menschen brauchen Menschen e. V." gleich mehrere Projekte fördern. So unterstützt der Verein zunächst die Organisation "Luftfahrt ohne Grenzen/Wings of Help" bei der Bereitstellung notwendiger Güter und der Organisation von Hilfskonvois. Am kommenden Mittwoch setzen sich acht Sattelschlepper zum Übergang Sighetul Marmatiei an der ukrainisch-rumänischen Grenze in Bewegung und bringen Hilfsgüter, die sich an die Bedarfe der Menschen vor Ort orientieren, in die Region. "In diesen Zeiten zählt Zusammenhalt mehr denn je: Gemeinsam können wir viel bewegen und den Menschen vor Ort helfen. Deshalb habe ich mich für diese Soforthilfe entschlossen", so Andreas Pohl.

Der Verein "Menschen brauchen Menschen e. V." wird auch in den kommenden Wochen Gelder sammeln um weitere Projekte und Organisationen zu unterstützen.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAG

Über Menschen brauchen Menschen e. V.

Menschen brauchen Menschen e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensgrundlagen und -bedingungen in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken und zu fördern. Daher unterstützt er insbesondere Projekte und Organisationen aus den Bereichen Bildung und Entwicklungsförderung, Forschung und Wissenschaft sowie Natur- und Umweltschutz. Der gemeinnützige Verein wird maßgeblich von der Deutschen Vermögensberatung gefördert.

Pressekontakt:

Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main Dr. Maria Mohr, Tel.: 069 2384-7826, E-Mail: Maria.Mohr@dvag.com Birgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563, E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.com

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH