Verletzte und Kranke aus der Ukraine / Wie bereiten sich Kliniken in Rheinland-Pfalz darauf vor? / "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 10. März 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Mainz (ots) - Über die Aufnahme von verletzten ukrainischen Kindern in rheinland-pfälzischen Kliniken berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 10. März 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Die ersten Fluchtkorridore aus schwerumkämpften ukrainischen Städten öffnen sich. Damit wird die Zahl der Patient:innen aus der Ukraine steigen - auch in Rheinland-Pfalz. Die Bundesregierung hat zugesagt, gerade im medizinischen Bereich Verantwortung zu übernehmen. Dabei geht es nicht nur um verletzte Zivilisten und Soldaten. Schon jetzt werden in der Universitätsmedizin in Mainz krebskranke Kinder aus der Ukraine behandelt. Sie gehören zu den ersten Kranken, die dringend aus den Bunkern der teilweise zerstörten Kliniken evakuiert werden. Allein in der Universitätsmedizin in Mainz gehen täglich bis zu 80 Anfragen aus der Ukraine nach Behandlungsmöglichkeiten für Kranke und Verletzte ein. Fast alle großen Kliniken im Südwesten beschäftigen sich bereits intensiv mit dieser neuen Aufgabe und treffen Vorbereitungen. Doch wie genau wird die medizinische Hilfe für die Ukrainer:innen in Rheinland-Pfalz organisiert? Und wie bereiten sich die Kliniken darauf vor? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Enno Osburg hat dazu recherchiert.

Weitere Themen der Sendung:

- Flüchtlingshilfe in Rheinland-Pfalz - Private Netzwerke und Kommunen fordern mehr Unterstützung durch Land und Bund - Zur-Sache PoliTrend - Wie denken die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen über die Folgen des Ukraine-Krieges im Land? Und: Ein Jahr Wiederauflage der Ampelregierung - Wie ist die politische Stimmung im Land? - Ausgebeutete Ukrainer:innen - 24-Stunden Pflege zu Niedriglöhnen - Lithium-Förderung in Rheinland-Pfalz - Kann Tiefenwasser aus Bohrungen in der Rheinebene den Rohstoff für Lade-Akkus liefern?

