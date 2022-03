"Brennpunkt" am 9. März 2022, 20:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 20-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus:

9. März 2022, 20:15 Uhr:

20.15 - 20.35 Uhr

Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine

Moderation: Ellen Ehni

Der "Brennpunkt" berichtet auch heute wieder über den Krieg in der Ukraine. Der Blick richtet sich unter anderem auf die aktuelle Lage der Menschen dort.

Moderatorin Ellen Ehni spricht mit der stellvertretenden Parlamentspräsidentin der Ukraine Olena Kondratiuk über die Verhandlungsposition und mögliche Angebote in den Ukraine-Russland-Verhandlungen.

Zudem befragt sie Gustav Gressel, Experte für Sicherheitspolitik, Militärstrategien und internationale Beziehungen, über einen etwaigen militärischen Stillstand im Kampfgebiet.

Der "Brennpunkt" greift dazu die Diskussion über das Angebot Polens auf, MIG29 an die Ukraine über die USA zu liefern.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

