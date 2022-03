Industrie 4.0: PwC Deutschland beteiligt sich an Cybus GmbH

Frankfurt am Main (ots) - PwC Deutschland beteiligt sich an der Cybus GmbH / PwC Deutschland ist Lead-Investor einer Serie-A-Finanzierungsrunde / Die Investorenrunde beteiligt sich mit einem Gesamtvolumen von rund acht Millionen Euro; rund die Hälfte kommt von PwC Deutschland / Das Hamburger Wachstumsunternehmen Cybus bietet Lösungen zur Digitalisierung der industriellen Fertigung an / Mit der Beteiligung unterstreicht PwC Deutschland die Position als vertrauensvoller Partner von Unternehmen in ihrer digitalen Transformation / Kombinierte Expertise rund um das industrielle Internet der Dinge und die Realisierung von Smart Factories treibt die industrielle Digitalisierung voran

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland beteiligt sich über ihre Beteiligungsgesellschaft PwC Holdings Germany GmbH mit einer Minderheitsbeteiligung an der Cybus GmbH. Mit rund 30 Mitarbeitenden hat sich das Wachstumsunternehmen auf Konnektivitätsanwendungen im Bereich des Internets der Dinge im produzierenden und industriellen Umfeld spezialisiert. Die Softwarelösung "Cybus Connectware" vernetzt Maschinen und Systeme von Unternehmen und ihren Zulieferern miteinander. Durch die Vernetzung können Unternehmen ihre Produktionsprozesse automatisieren und optimieren. Die Technologie ist hersteller- und anwendungsübergreifend. Sie stellt alle erfassten Daten in Echtzeit über eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung. Durch integrierte Sicherheitslösungen behält das produzierende Unternehmen die uneingeschränkte Hoheit über die Daten sowie volle Zugangskontrolle zu allen ein- und ausgehenden Datenströmen.

"Wir wissen, die Digitalisierung der industriellen Produktion ist für viele Unternehmen in Deutschland eine große Herausforderung. Ihr Gelingen ist aber entscheidend für die Zukunftsfähigkeit im immer härter werdenden Wettbewerb. Hier wollen wir Unternehmen zur Seite stehen. Deswegen investieren wir in Cybus. Wir glauben an ihre Softwarelösung und sehen sie als Wegbereiter für eine vernetzte digitale Wirtschaft. Durch unsere Beteiligung treiben wir die digitale Transformation in Deutschland voran und ermöglichen Industrie- und Produktionsunternehmen Zukunftsfähigkeit", so Dr. Ulrich Störk, Sprecher der Geschäftsführung bei PwC Deutschland.

Effiziente Vernetzung bei gleichzeitig höchsten Sicherheitsstandards

Die "Smart Factory" steht im Zentrum der sogenannten Industrie 4.0. Sie steht für eine Produktionsumgebung, die durch eine umfassende Vernetzung Informationen system-, abteilungs- und unternehmensübergreifend verfügbar macht und zusammenführt. Dazu gehören Fertigungsanlagen und Logistiksysteme. Damit diese automatisierte Produktionsumgebung funktioniert, werden Maschinen und Systeme intelligent vernetzt und kommunizieren miteinander. Eine "smarte" Fabrik eröffnet Unternehmen das Potenzial, die Effizienz und Qualität ihrer Produktionsprozesse und -abläufe zu steigern und auf diese Weise nicht nur Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Durch die Effizienzsteigerung wird auch Energie gespart und Verschwendung reduziert.

Engpässe werden vermieden und freie Ressourcen so effizient wie möglich genutzt. Die Digitalisierung einer Fabrik bezieht eine Vielzahl an Applikationen und Akteur:innen über das eigene Unternehmen hinaus mit ein, die Zugang zu den Produktionsdaten benötigen. Der Einsatz von "Cybus Connectware" ermöglicht mit einer einzigen Software die Einführung von Standardprozessen für die Maschinendatenerfassung, -verarbeitung und -nutzung. Dies bezieht sich gleichermaßen auf interne Systeme wie die Unternehmensplanung (ERP) und externe Cloud-Dienste und Services.

Die Smart Factory-Lösung erlaubt eine effiziente Vernetzung der Produktionsstätten bei höchsten Sicherheitsstandards und sorgt für eine ideale Verbindung zwischen der operativen Technologie (OT) und der Informationstechnologie (IT). Industrie- und Produktionsunternehmen können auf Basis transparenter Echtzeitdaten aus der realen Produktionsumgebung ihre Prozesse automatisieren und optimieren.

"Bei der Realisierung von Smart Factory-Konzepten ist die Verbindung der beiden Welten, die sogenannte OT/IT-Convergence, eine wesentliche Voraussetzung für die effiziente Vernetzung von Maschinen und Systemen. Diese Verbindung herzustellen, ist für viele Unternehmen eine der größten Herausforderungen in der digitalen Transformation", so Matthias Odrobina, Geschäftsführer der PwC Holdings Germany GmbH. "Die Softwarelösung von Cybus löst genau dieses Problem. Sie fungiert als technologieneutraler Vermittler und überwindet typische Kompatibilitätsbarrieren zwischen verschiedenen Systemen. Wir freuen uns darauf, Cybus als Investor und Partner in der anstehenden Wachstumsphase dabei unterstützen zu können, diese Lösung am Markt zu adressieren," ergänzt Odrobina.

Mit der Softwarelösung von Cybus können Unternehmen ihre Fertigung eigenständig digitalisieren. Basierend auf bewährten Anwendungsfällen stellt Cybus eine moderne Softwarearchitektur für Smart Factories bereit. Die Software ist modular aufgebaut. Diese Modularität ermöglicht Unternehmen, die neue IT-Architektur flexibel, schrittweise und individuell für ihre Fertigung aufzubauen. Das erlaubt es, die "Cybus Connectware" unbegrenzt zu erweitern. So können auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigt und mühelos integriert werden.

Kombinierte Expertise treibt industrielle Digitalisierung voran

Der Austausch zwischen den Unternehmen, die Entwicklung möglicher gemeinsamer Geschäftsansätze sowie die Vernetzung mit PwC Industrieexpert:innen und -kunden unterstützt die Entwicklung der Wachstumsunternehmen und treibt die industrielle Digitalisierung in Deutschland weiter voran. "PwC Deutschland als Lead-Investor an Board zu haben, ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Kunden in ihrem Vertrauen in uns und unsere Technologie zu bestärken. PwC Deutschland ist seit Jahrzehnten als Begleiter von Industrieunternehmen etabliert. Durch die langjährige Erfahrung, auch im Bereich der digitalen Transformation, kennt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft die Herausforderungen der Wirtschaft und gleichzeitig die Ansprüche, die an Technologieanbieter gestellt werden", so Peter Sorowka, CEO von Cybus.

Neben PwC Deutschland beteiligen sich weitere Investoren an dem Unternehmen. Die Investorenrunde stellt ein Wachstumskapital mit einem Gesamtvolumen von rund acht Millionen Euro; rund die Hälfte kommt von PwC Deutschland.

Weitere Informationen zum Thema Übernahmen und Beteiligungen von PwC Deutschland finden Sie hier: www.pwc.de/de/we-as-investor.

Über PwC: PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 295.000 Mitarbeitende in 156 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter www.pwc.com/structure.

Über Cybus GmbH: Das Softwareunternehmen Cybus ermöglicht Industrieunternehmen die effiziente Vernetzung und Automatisierung der Produktion. Durch die Softwarelösung "Cybus Connectware" werden hersteller- und anwendungsübergreifend Echtzeitdaten aus der Produktionsumgebung nutzbar gemacht. So erreichen Fabriken nachhaltige Wettbewerbsvorteile wie Effizienz- oder Qualitätssteigerung der Produktionsprozesse. Gleichzeitig wahrt eine integrierte Sicherheitslösung der Cloud-unabhängigen Software die uneingeschränkte Datenhoheit. Cybus Connectware wird vom europäischen Mittelstand bis zur Automobilindustrie als zentraler Infrastrukturbaustein der Smart Factory Architektur verwendet. Weitere Details unter www.cybus.io.

